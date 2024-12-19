徐欣瑩洗完頭髮今神隱 民進黨立委抗議國民黨不審客委會預算

立法院內政委員會今日審查客委會明年度預算案，但原本應輪值主持會議的國民黨籍召委徐欣瑩卻未出現，卻是國民黨立委黃健賓坐上主席台，引發民進黨立委不滿砲轟，並在主席台前抗議，國民黨遲遲不審客委會預算，抨擊要代理也要經過委員會同意，指責國民黨在惡搞議事規則，目前尚未能開會。（記者叢昌瑾攝）

2024/12/19 11:33

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院內政委員會今日審查客委會明年度預算案，但原本應輪值主持會議的國民黨籍召委徐欣瑩卻未出現，卻是國民黨立委黃健賓坐上主席台，引發民進黨立委不滿砲轟，並在主席台前抗議，國民黨遲遲不審客委會預算，抨擊要代理也要經過委員會同意，指責國民黨在惡搞議事規則，目前尚未能開會。

民進黨立委昨（18日）佔據主席台，反對確認16日選罷法修法議事錄，國民黨召委徐欣瑩昨日下午1時47分自備麥克風現身委員會逕行宣告開會，並將開會時間延長至晚上12時，隨即離開會議室跑去立法院內的美容室洗頭髮。

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一早黃健賓坐上主席台，民進黨吳思瑤立即質疑，「你是徐欣瑩嗎？你是去洗頭，頭髮變了樣嗎？徐欣瑩洗頭，我們等他回來啊，請問你哪位？議事規則哪一條可以這樣？徐欣瑩今天又神隱，還是畏罪潛逃，不敢面對國人嗎？」

民進黨立委蔡易餘表示，徐欣瑩至少要開個場，委託別人，連書面委託都沒有。民進黨立委張宏陸也嗆聲表示，下禮拜換他當召委，有個人坐在主席台，說內政委員會開始，「可以這樣嗎？太扯了啦！太扯了！如果要這樣內政委員會不用選召委，你們都來坐，你們都可以當召委。」民進黨立委黃捷則表示，沒有委託書，那她也要爭取當召委。

國民黨立委牛煦庭則表示，「他們不要質詢他們家的事，走了啊，啊不然咧！」甚至還脫口說「主席讓給你們做沒關係，蠢！」國民黨立委許宇甄則解釋，徐欣瑩身體不舒服，所以沒辦法來。

依立法院各委員會組織法規定，輪值召集委員不克主持會議時，得商請另一召集委員對調、代理，開會時並得委請本會委員代理。民進黨立委抨擊徐欣瑩未依規定行事。

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