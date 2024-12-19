國民黨侮辱青鳥上街求官 林右昌批悲哀：盼公民挺身守護民主

對於國民黨對青鳥活動的嘲諷，民進黨秘書長林右昌今痛批，國民黨做為一個泱泱大黨，卻對公民社會的聲音與力量視而不見，其態度令人感到悲哀。（資料照）

2024/12/19 12:10

〔記者陳政宇／台北報導〕公民團體昨晚在國民黨中央黨部前舉辦「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」，國民黨則同步舉辦「第1屆民進黨求官求職博覽大會」予以嘲諷，引發爭議。民進黨秘書長林右昌今（19日）痛批，國民黨作為一個泱泱大黨，卻對公民社會的聲音與力量視而不見，其態度令人感到悲哀；林也呼籲全體公民應挺身而出，以行動守護台灣民主。

國民黨擬強推《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政劃分收支法》等修正草案，台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等民間團體昨晚集結逾6千人赴國民黨中央黨部前抗議。國民黨則架設「求官豬」、「民進黨求官求職博覽大會」等看板字樣，以播放影片、發言人嗆聲反制。

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林右昌今受訪表示，國民黨做為一個泱泱大黨，卻對公民社會的聲音與力量始終視而不見、聽而不聞，這樣的態度令人感到悲哀。他認為，國民黨以戲謔的方式面對民眾的聲音，顯得極不尊重，這種行為值得商榷，台灣人民對國民黨的行為與態度看在眼裡，相信最終會做出正確的判斷。

林右昌指出，公民團體擁有高度的自主性，民進黨始終給予最大的尊重，絕不介入或干涉，但在當前國家面臨的重大危機下，國民黨在國會關門修法、濫權，甚至計劃於週五強行通過涉及《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》等攸關國家體制的法律，已對台灣民主造成嚴重侵害。他形容，這種行為簡直是在摧毀台灣的民主制度，公民力量在此關鍵時刻挺身而出，民進黨做為守護台灣民主的政黨，也必須明確表態並與公民團體共同守護國會、捍衛民主。

「即使你不支持民進黨，甚至是國民黨的支持者，也需要共同守護國家的民主體制。」林右昌呼籲，所有理性的公民都應該站出來，若國民黨繼續以一黨之力關起門來修法，排除其他政黨立委行使權利，不僅違反民主程序，也會讓民主機制崩解。無論政治立場如何，都應思考這樣的行為是否正當。

此外，針對國民黨將青鳥活動解讀為民進黨側翼，並聲稱民進黨欠相關人士官職。林右昌反批，此類說法既輕佻又不尊重，所有公民團體均擁有獨立性，國民黨以戲謔的政治語言詮釋公民活動，實屬極為不當。

至於國民黨團總召傅崐萁及立委徐巧芯，辱罵民進黨立委為「畜生」等說法，林右昌表達強烈譴責，並指出傅崐萁位高權重，卻說出如此輕蔑、不當的言語，不僅損害其個人形象，也傷害國民黨整體形象，沒有任何人有權侮辱他人，這種行為非常不得體，台灣人民自有公正判斷。

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