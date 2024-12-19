選前配票糾紛起口角 烏來區代會主席王國權教唆小弟開槍判刑2年7月

新北市烏來區民代表會主席王國權，涉嫌夥同小弟謝國祥赴選民開的炸雞店討論配票，不料酒後爆發爭執，王竟在炸雞店外對空開3槍。台北地院今從重依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判王、謝各2年7月徒刑，各併科罰金3萬元。可上訴。（截自GOOGLE）

2024/12/19 12:05

〔記者張文川／台北報導〕2022年九合一大選期間，新北市烏來區民代表會主席王國權，涉嫌夥同小弟謝國祥赴選民開的炸雞店討論配票，不料酒後爆發爭執，王竟在炸雞店外對空開3槍。台北地院今從重依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判王、謝各2年7月徒刑，各併科罰金3萬元。可上訴。

2022年10月29日，王、謝2人前往選民開的炸雞店，與簡姓及黃姓選民討論配票問題，幾杯黃湯下肚後，王不滿黃姓選民家中有7票，卻只願將其中2票投給他，王國權心生不滿，教唆謝男於隔天30日凌晨2時許，持槍到炸雞店外開槍警告。

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檢警同年12月27日搜索謝男的烏來住處，扣得獵槍2枝、鋼珠彈數顆及散彈116顆；謝男複訊後被聲押獲准，警方另從其住處前方空地的水管內，找到用塑膠袋包裝的作案槍彈。

北檢去年3月偵結，依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害他人自由行使投票權等罪，將王、謝2人起訴；北院今判2男各2年7月刑。

檢方另對王國權提出當選無效之訴，一審、二審皆認定開槍地點不在選區內，被害人以為只是放鞭炮，未感受到被恐嚇，主觀上未達壓制投票自由意志的程度，判王國權當選有效確定。

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