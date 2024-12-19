獨家》全教總反對！「生生喝牛奶」下學期起停辦

政院拍板將從下學期起全面停辦「生生喝鮮奶」政策。（資料照）

2024/12/19 13:19

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「生生喝牛奶」下學期停辦 乳業協會批教育部要負最大責任

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肯定政院停辦「生生喝鮮乳」全教總：農業部難辭其咎

首次上稿：11:21

更新時間：13:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕為幫學童補鈣，農業部與教育部這學期起推動「生生喝牛奶」政策，董氏基金會和許多家長都認同讓孩子多喝牛奶，認為可促進孩子健康，全教總等團體則認為加重老師負擔，主張應全面停辦，政院已拍板下學期起全面停辦。

依國健署資料顯示，學童每日牛乳攝取量建議為2份（共480cc），國內學童超過8成1天的牛奶攝取量不足1份，也就是絕大部分台灣學童都喝不到建議牛奶攝取量。

生生喝牛奶政策原規劃可讓公立國小一週喝2次國產鮮乳或保久乳，但因教育部在學生暑假期間才進行乳品選擇調查，因此都由校長或地方教育局先行勾選，超過7成的學校選擇保久乳，又因國內生乳超過8成都製成鮮乳，不到2成的生乳製成保久乳，產能有限常供應不及。

又因保久乳一瓶費用含運僅14元，配送商為節省成本，常一次配送多罐保久乳等情況，全教總則稱該措施造成學校老師嚴重負擔，還稱該政策傷害學校教育，擾亂學校正常作息。

原為解決該情況，農業部擬從下學期起提「因地制宜」方式，也就是由中央負擔經費、地方執行採購，並會調整為不增加現場教師負擔方式，每週配送瓶數從2瓶降為1瓶，每瓶費用則提高6元，也納入鮮羊乳等，地方可自行選擇是否發行牛奶券等，乳業協會認為若為促進台灣學童健康，每週供應瓶數不該減量。

據了解，因教育單位配合度消極，各地方政府的意見更是分歧，還有各方意見僵持不下，多數家長支持促進學童健康的意見，仍不敵全教總等團體抵制，最後政院拍板決定下學期起全面停辦。

至於原本4年44億元補助台灣學童喝國產乳品的費用，扣除這學期發送乳品的7.1億元費用後，剩餘費用將轉為投入擴大輔導台灣酪農措施；農業部次長杜文珍則在院會後記者會說明，剩餘的費用到底要如何應用，還必須跟產業團體詳細討論後再決定。

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