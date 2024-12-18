要求深蹲、伏地挺身是「鼓勵運動」？王婉諭衛福部籲重啟調查

時代力量黨主席王婉諭舉行「目的良善的深蹲司長」記者會，呼籲衛福部長邱泰源詳細說明，不要糟蹋基層公務員的辛勞，讓公務環境的霸凌文化繼續惡化。（記者陳志曲攝）

2024/12/18 11:09

〔記者林欣漢／台北報導〕衛福部長照司長祝健芳要求部屬深蹲、伏地挺身，遭控涉職場霸凌，但衛福部稱「沒有霸凌，僅是鼓勵運動」，引發社會質疑。對此，時代力量主席王婉諭今日於立法院群賢樓前召開記者會，痛批這不僅是對基層公務員的傷害，更是官官相護的包庇行為，呼籲衛福部長邱泰源重啟調查。

王婉諭指出，這幾天接獲長照司現職同仁的勇敢檢舉，祝健芳不僅強迫推動「健康操」，並明確要求同仁每天上、下午各進行15分鐘的深蹲運動。此外，祝甚至指示各科推派「健康操小老師」，並要求旅遊回國的女性同仁「Q你深蹲」，此舉引發基層員工極大壓力。

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王婉諭表示，檢舉內容更揭露，科長級主管因不敢違抗祝司長的命令，轉而要求同仁「不得賴皮」，排班輪值擔任「深蹲隊長」，違反者甚至被當眾點名批評。

王婉諭進一步指出，有同仁被逼迫在體力不支的狀況下，持續深蹲直至時間結束，甚至連離職員工也被要求「邊深蹲邊分享感言」，這種長期濫權行為，已造成員工身心雙重壓力。

王婉諭痛批衛福部調查過程草率且避重就輕，調查問卷未詢問同仁對強迫深蹲的感受或同意程度，導致「僅極少數人不願意」的荒謬結論。衛福部聲稱訪談14人，只有1人表示不願意，但整個訪談的內容根本是避重就輕，一位接受訪談的同仁表示，雖然他有提到祝司長的霸凌，但調查委員整個訪談只專注詢問另一位被認定霸凌的專委，對於司長卻未多問；另一位現職同仁則表示，他在訪談時指出深蹲還需要加碼「短講」，同仁需要在全司面前揭露自己的事情，但委員竟然回應「1分鐘其實很短」。

「難道只有少數人感到不舒服，就不算霸凌嗎？」王婉諭強調，除了現職同仁，更有離職同仁來信陳情，調查從未聯繫離職員工，許多受害者的聲音根本未被聽見。王婉諭痛批衛福部包庇高層，無視基層員工的權益。呼籲衛福部不要再繼續掩蓋事實，不要再官官相護，並鄭重呼籲邱泰源比照勞動部，邀集外部專家，重啟調查，並公開調查報告，不要再讓基層公務員繼續忍受迫害和傷害。

王婉諭也正告行政院長卓榮泰，如果衛福部的霸凌調查報告可以做的那麼隨便，可以明目張膽的官官相護，那公務員要怎麼相信行政院霸凌通報平台會有效？未來同樣的悲劇是不是會繼續發生？她呼籲行政院不要再放任衛福部的包庇，立即要求衛福部成立獨立調查小組，重啟調查。

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