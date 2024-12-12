提案即刻停辦雙城論壇 洪健益：中共統戰技法已到蔣萬安身上

民進黨北市議員洪健益今提案，呼籲市府在中共不再擾台前停辦雙城論壇。（記者蔡思培攝）

2024/12/12 10:10

〔記者蔡思培／台北報導〕中國軍機持續大規模在台海周圍活動，但台北市政府仍將於17日舉行雙城論壇。民進黨北市議員洪健益今提案，呼籲市府在中共不再擾台前停辦雙城論壇，他也指出，中共擺明不給面子，台北市長蔣萬安仍自得其樂，他也感覺中共統戰技法已到蔣萬安身上。

洪健益今上午提案指，「建請台北市政府堅守台灣主權，捍衛自由民主，在中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等之前，即刻暫停辦理台北上海雙城論壇」。他解釋，先前就在議會總質詢詢問蔣萬安是否停辦雙城論壇，但蔣萬安面有難色，因此他直接提案「讓蔣萬安有樓梯下」，希望蔣萬安不要再辦喪權辱國的雙城論壇。

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洪健益批評，雙城論壇從2010年前台北市長郝龍斌時代舉辦至今，但論壇內容、備忘錄乏善可陳，甚至還有行政區城市交流備忘錄，疫情期間北市府辦雙城論壇曾視訊也花費約100萬元，在五星級級店舉行，光茶點就花6萬元，這種雙城論壇只是淪為形式，沒有有效結果，這樣浪費台北市民脂民膏有必要嗎？

洪健益呼籲蔣萬安，現在飛機、恐嚇沒有比之前更少，他具體提案要求台北市議會給蔣萬安樓梯下不辦雙城論壇，不要等下屆市長換人，他又要與蔣萬安追討雙城論壇費用。

洪健益也提到，中共犯台心態從未減，蔣萬安當初競選市長公開承諾要在維護中華民國主權尊嚴、中共軍機不再擾台下才辦雙城論壇，但當選完才發現不是這回事，「雙城論壇對蔣萬安的政治利益，遠大於台北市民與台灣的面子問題」。

洪健益指，中共本來就不把台灣看成咖，因此不斷欺負，他不清楚蔣萬安配合演出是否有未來政治目的，「家人被鄰居恐嚇還在簽備忘錄，是丟臉丟到家」。他也提到，中共作法就是一邊談一邊又要打，如同毛澤東時代的「一分抗日，二分應付，七分壯大自己」，蔣萬安已陷入遊戲規則，中共擺明不給面子，蔣萬安仍自得其樂，他提醒蔣萬安要小心別被中共利用，他感覺中共統戰技法已到蔣萬安身上。

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