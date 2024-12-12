為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    提案即刻停辦雙城論壇 洪健益：中共統戰技法已到蔣萬安身上

    民進黨北市議員洪健益今提案，呼籲市府在中共不再擾台前停辦雙城論壇。（記者蔡思培攝）

    民進黨北市議員洪健益今提案，呼籲市府在中共不再擾台前停辦雙城論壇。（記者蔡思培攝）

    2024/12/12 10:10

    〔記者蔡思培／台北報導〕中國軍機持續大規模在台海周圍活動，但台北市政府仍將於17日舉行雙城論壇。民進黨北市議員洪健益今提案，呼籲市府在中共不再擾台前停辦雙城論壇，他也指出，中共擺明不給面子，台北市長蔣萬安仍自得其樂，他也感覺中共統戰技法已到蔣萬安身上。

    洪健益今上午提案指，「建請台北市政府堅守台灣主權，捍衛自由民主，在中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等之前，即刻暫停辦理台北上海雙城論壇」。他解釋，先前就在議會總質詢詢問蔣萬安是否停辦雙城論壇，但蔣萬安面有難色，因此他直接提案「讓蔣萬安有樓梯下」，希望蔣萬安不要再辦喪權辱國的雙城論壇。

    洪健益批評，雙城論壇從2010年前台北市長郝龍斌時代舉辦至今，但論壇內容、備忘錄乏善可陳，甚至還有行政區城市交流備忘錄，疫情期間北市府辦雙城論壇曾視訊也花費約100萬元，在五星級級店舉行，光茶點就花6萬元，這種雙城論壇只是淪為形式，沒有有效結果，這樣浪費台北市民脂民膏有必要嗎？

    洪健益呼籲蔣萬安，現在飛機、恐嚇沒有比之前更少，他具體提案要求台北市議會給蔣萬安樓梯下不辦雙城論壇，不要等下屆市長換人，他又要與蔣萬安追討雙城論壇費用。

    洪健益也提到，中共犯台心態從未減，蔣萬安當初競選市長公開承諾要在維護中華民國主權尊嚴、中共軍機不再擾台下才辦雙城論壇，但當選完才發現不是這回事，「雙城論壇對蔣萬安的政治利益，遠大於台北市民與台灣的面子問題」。

    洪健益指，中共本來就不把台灣看成咖，因此不斷欺負，他不清楚蔣萬安配合演出是否有未來政治目的，「家人被鄰居恐嚇還在簽備忘錄，是丟臉丟到家」。他也提到，中共作法就是一邊談一邊又要打，如同毛澤東時代的「一分抗日，二分應付，七分壯大自己」，蔣萬安已陷入遊戲規則，中共擺明不給面子，蔣萬安仍自得其樂，他提醒蔣萬安要小心別被中共利用，他感覺中共統戰技法已到蔣萬安身上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播