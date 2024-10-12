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    萬華分局19男警請調！人數居冠引警界議論

    台北市警萬華分局。（資料照）

    台北市警萬華分局。（資料照）

    2024/10/12 19:49

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局近日舉辦今年度第一梯次警員自請調地作業，其中萬華分局有19名男警請調，是各單位男警請調最多者，引起警界議論紛紛。在萬華分局服務的官警表示，萬華地區治安複雜、案件不少，如果主官領導統御、內部管理沒辦法「帶人帶心」，同仁就不會願意留下「相挺」，若沒找出問題癥結點，未來恐形成出走潮。

    北市警此次自請調地作業，在男警請調的部分，超過10人者有萬華、中山分局，其中萬華分局人數最高達19人；南港與內湖分局並列第三名，都有8人請調。

    一名高階警官指出，同仁調動是常態，因為每個人都有各自的生涯規劃，各地區的勤務、治安特性也不同。不過如果同時間請調人數激增，恐怕就是另有「隱情」。

    警界普遍認為，萬華早期特種行業林立，雖然現在「今非昔比」，但地方上仍有不少角頭在活動，其中阿公店、養生館、麻將協會、清茶館林立，近年來更有許多「外籍兵團」進駐此處情色市場，長期以來治安狀況複雜，連帶導致案件、糾紛數量偏高，同仁壓力不小。

    也因此，萬華分局各單位長期以來，或多或少都有缺額隱憂，因為不少當初畢業後「沒得選」、只能分發來萬華分局服務的同仁，往往時間、分數一到，寧可去其他分局也不想繼續待在萬華而選擇請調。

    萬華分局另名警官表示，雖然萬華有這種地區特性，但如果主官領導有方，往往會讓同仁甘願賣命。像前萬華分局長張隆興在任時，不苛求績效、沒官架子，面對同仁抱怨大多用心聆聽、設法改善，還找贊助建置健身器材讓同仁使用，更在疫情期間時時關心同仁，深受愛戴。

    如今萬華分局運作上沒大問題，但瀰漫一股「匪諜就在你身邊」的緊張氣氛。有基層同仁說，過去臉書「靠北police」曾出現萬華分局抱怨文，不久後就傳出分局高層試圖查出發文者是誰的消息，搞得官警對立，同仁之間不敢暢所欲言，這或許也是此次19名男警出走的原因之一。

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