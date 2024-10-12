港人長居台東深耕 陸委會：以自身視角為台灣注入新活力

陸委會參事林佩君（右）11日出席內政部移民署「到府服務、宅配愛」活動，訪視長年深耕台東的香港新住民許秋霞（左）。（圖由台港經濟文化合作策進會提供）

2024/10/12 16:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會參事林佩君偕同台港經濟文化合作策進會同仁，11日出席內政部移民署「到府服務、宅配愛」活動，訪視長年深耕台東的香港新住民許秋霞女士。林佩君表示，政府誠摯歡迎港澳朋友在台灣學習、成長及生活，也樂見港澳朋友持續在各自的領域，以自身的經驗及視角為台灣的發展注入新的活力。

林佩君表示，許秋霞在偏鄉地區推動教育與社會融合，面對諸多挑戰卻始終不懈，新住民離鄉背井的辛苦與為理想奮鬥的身影，都令她印象深刻，並用「人有兩隻手，一手用來幫自己，另一隻手用來幫助別人」的理念，在偏鄉地區推動教育與社會融合，令人感佩與尊敬，堪稱新住民在台奮鬥的典範。

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22年前，許秋霞放棄在香港穩定的教職，跟隨先生一同來到台東。許秋霞回憶，剛來台灣時，因為語言的隔閡，讓她在台灣的生活及工作，都受到不少阻礙，所幸有家人的鼓勵與支持，她得以持續在幼教、特教及社福等領域奉獻心力，隨著時間的推移，也找到自己的使命感，並成為「社團法人原來學苑教育學會」執行長及「社團法人台灣無貳公益福利協進會」理事長。深知學海無涯的她，不僅擁有台東大學的碩士學位及社工師證照，目前更是高雄師範大學的博士生。

許秋霞介紹，「社團法人原來學苑教育學會」及「社團法人台灣無貳公益福利協進會」不僅提供多元的教育資源，促進新住民與當地居民的融合與交流，更是24小時為身心障礙孩子提供服務的社福機構。她也認為，台灣友善而富有人情味的環境，讓每位新住民在感受到支持與關愛的同時，也能展現所長，讓「新住民」成為「新助民」，促進地方發展，帶動國際連結，更表示台灣豐富了她的生命，也讓她對於這塊土地有著深厚的情感。

林佩君進一步指出，陸委會與策進會將持續努力，與各機關與民間團體合作，協助港澳朋友融入台灣社會。策進會轄下「台港服務交流辦公室」，設有諮詢專線（02-27003199）提供港澳朋友居留、定居輔導服務。相關資訊可參考策進會官網及臉書。

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