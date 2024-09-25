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    首頁　>　臺北市

    安置機構負責人是狼人 車內襲胸少女判囚10月定讞

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2024/09/25 14:16

    〔記者張文川／台北報導〕花蓮縣某安置機構的林姓男負責人，3年前趁接送一名17歲的安置少女去學校上課的時候，在車內將伸進少女的上衣內撫摸她胸部，少女事後向校方揭露林男的惡行，法院審理時，林男否認犯行，且未達成調解取得原諒，一審花蓮地院、二審高等法院皆依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，將林男判刑10月，最高法院駁回林男上訴定讞，林須入獄。

    判決指出，現年50歲的林男為花蓮縣某間家少年安置機構的負責人，被害少女被安置於該機構，林平時會駕車載她至學校上學，竟起色心，2021年某日見趁和她在車上獨處的機會，伸右手伸入坐在副駕駛座的少女上衣，放在她的胸部上，之後還試圖往下發展，觸摸到她右腹部。

    少女扭肩閃躲，林男收回右手，解開她的安全帶，再次伸手進她上衣撫摸她左胸部，少女一再挪動身體閃躲，林男才放手。

    事後，少女寫字條將林男惡行告訴社工，也向學校主任告狀，校方通報社會處介入協 助報警，檢方依成年人故意對未成年人犯強制猥褻罪嫌起訴。

    歷審都認定林男有罪，痛批林男色慾薰心，罔顧少女身心發育及性觀念發展，強行猥褻，致被害人身心創傷，犯後否認犯行，迄未達成調解，判處應入獄的10月徒刑。最高法院駁回林男上訴，全案定讞。

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