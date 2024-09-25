國教署推動高中與國外學校合作線上教學 拓展學子國際視野

台南市德光高中學生以Padlet線上平台與美國學生進行非同步線上影音互動。（教育部提供）

2024/09/25 11:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕為落實2030雙語政策計畫，教育部國教署推動高中與國外學校合作線上教學，不只強化語言使用，也促進雙方認識彼此國家包括在地特色、制度、產業等多面向內涵，拓展學子的國際視野。

國教署辦理「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，透過「線上文化交流」、「線上合作教學」或「線上學分選修課程」等方式進行國外學校校際合作線上教學，以增進學生瞭解多元文化，培養學生英語學習興趣及能力。

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國教署舉例，如新竹高商以應用英語科特色課程「校園英語導覽概論與實作」及「竹塹英語導覽概論與實作」與美國Antioch High School進行線上合作教學。雙方由教師先針對SDGs內容、校園相關問題進行介紹，再引導學生於曾討論過的議題中發想出解決方案，進而產出Short影片上傳至Padlet平台，讓雙方學生並同步交流與回饋。

彰師附工與紐西蘭Rosehill College分別以「紐西蘭與台灣有機農業」、「紐西蘭與台灣的食物銀行」為主題，由教師引領學生進行議題討論，同時融入「TPR茶道演示及實作」之線上實作，以連貫學習。

台南市德光高中與美國The Dayton Religion STEM School以Padlet、Flipgrid等線上平台進行非同步線上合作教學，雙方學生透過線上平台影音進行互動。課程期間，除融入文化交流，亦引導學生從自我介紹、校園生活分享，逐步導入SDGs主題課程。

高雄市立新莊高中與美國Bloomfield Hills High School、英國Bay House High School進行公民、數學等課程合作。如公民課程中，學到了解台灣的國民法官及美國的陪審團制度差異，並有一定程度的認識；另有學生針對英國數學、經濟學的課程回饋，思考「價格」影響供給與需求外，是否有影響市場的其他因素等。

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