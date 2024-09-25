暫時休兵！藍黨團幹部就職典禮 綠白到場祝賀

國民黨立法院黨團舉行第11屆第二會期黨團書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮。黨團書記長傅崐萁與首席副書記長王鴻薇及副書記長林思銘一同出席。（記者田裕華攝）

2024/09/25 11:48

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日舉行第11屆第2會期書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，以及副書記長羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔的就職典禮，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，及民眾黨團總召黃國昌都到場道賀，國民黨團總召傅崐萁期許未來朝野溝通保持順暢，凡事理性協商。

傅崐萁表示，非常感謝朝野黨團到場致意，經過上會期的磨合，立委們對各項議事更爲熟稔，新會期要審查重要的中央政府總預算及人事同意權，盼理性的各方溝通，做人民與政府間的橋樑。

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傅崐萁指出，英國是最早民主國家，擁有800年民主的英國國會曾說過，除了讓男人生小孩這件事，任何事情都可以討論協商，會朝這方向努力學習邁進。他期許未來凡事朝野能多協商，在野聲音也代表廣大民意，不分黨派為人民服務。

傅崐萁感謝上會期書記長洪孟楷的辛勞，並稱讚洪是黨團折衝協商過程中非常卓越、不可或缺的人才，而新任書記長林思銘憨厚誠懇、老實善良，相信柯建銘不會「軟土深掘」。

柯建銘則說，自己一向給人家的讚美從不吝嗇，朝野難免有競爭，盼站在良性的競爭上為國家進步謀福利，在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨也要捍衛執政的價值，中間難免有火花，盼建立良好溝通及協商文化，在良性競爭下追求國家進步。

黃國昌表示，國民黨有非常多優秀立委，盼理性問政，在野一同強力監督執政黨。

國民黨立法院黨團，舉行第11屆第二會期黨團書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮。黨團書記長傅崐萁與首席副書記長王鴻薇及副書記長林思銘一同出席。（記者田裕華攝）

民進黨團總召柯建銘（右1）前來交接典禮致意。（記者田裕華攝）

民眾黨團總召黃國昌（右）前來交接典禮致意。（記者田裕華攝）

黃國昌與藍委們逐一握手道賀。（記者林欣漢攝）

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