為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台灣首辦APEC化學應變計畫 目標成為亞洲毒化災訓練中心

    南區毒化災訓練中心的「半導體特殊氣/液體鋼瓶供應系統洩漏訓練模組」，具備化學品洩露後造成機台安全連鎖動作的情境，讓化災訓練更貼近實際狀況。（記者陳嘉怡攝）

    南區毒化災訓練中心的「半導體特殊氣/液體鋼瓶供應系統洩漏訓練模組」，具備化學品洩露後造成機台安全連鎖動作的情境，讓化災訓練更貼近實際狀況。（記者陳嘉怡攝）

    2024/09/23 17:07

    〔記者陳嘉怡／高雄報導〕隨著高科技產業對化學品需求增加，也可能增加化學災害風險。台灣首度主辦「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，吸引多國參與。環境部表示，台灣的化災應變訓練相對亞洲各國成熟，尤其在半導體產業的化災訓練更是全球前段班，盼未來能成為亞洲各國毒化災訓練中心，並讓台灣的化災應變技術輸出到其他國家。

    環境部今（23）日在高雄科技大學南區毒化災專業訓練中心舉辦「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，展開為期六天的培訓計畫，參與成員包括秘魯、韓國、越南、馬來西亞、泰國、法國與波蘭等共8個會員25人。

    環境部化學署長謝燕儒表示，南區毒化災專業訓練中心是全台首座毒化災訓練場地、擁有多種類型的化災訓練，是亞洲第一個拿到美國德州農工大學工程延伸服務部門TEEX國際認證的訓練場地，受訓學員可ㄧ併取得TEEX證書，不再需要千里迢迢跑到美國參與，目前受訓成員多來自國內產業界。

    謝燕儒表示，因應全球經貿發展，化學品的使用量與運輸規模持續擴大，跨境化學事故的風險也可能增加。APEC化學對話論壇每年雖都會針對國際化學品管理進行交流，但在化學災害應變上的討論較少，今年台灣在會議上提案「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，獲得其他APEC會員支持。希望透過此培訓計畫進行國際對毒化災預防及減災的交流，輸出台灣的毒化災應變技術，讓台灣成為亞洲各國毒化災訓練場地的首選。

    高科大環境與安全衛生工程系特聘教授、南區毒化災訓練中心主任陳政任表示，半導體產業會使用到許多化學品，一旦發生意外都可能造成巨大損失；南區毒化災訓練中心的化災訓練，參考台積電的設備規格，讓應變訓練更貼近實際狀況，針對半導體產業的化災訓練是全球前段班，吸引多國前來學習，目前正與美國德州農工大學洽談相關合作計畫。另外由於鋰電池爆炸也會有化學物質外洩風險，目前也正著手提升此方面的化災應變機制。

    環境部今（23）日在高雄科技大學南區毒化災專業訓練中心舉辦「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，展開為期六天的培訓計畫。（記者陳嘉怡攝）

    環境部今（23）日在高雄科技大學南區毒化災專業訓練中心舉辦「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，展開為期六天的培訓計畫。（記者陳嘉怡攝）

    受訓學員在進行化災訓練前，必須穿上厚重個人防護裝備。（記者陳嘉怡攝）

    受訓學員在進行化災訓練前，必須穿上厚重個人防護裝備。（記者陳嘉怡攝）

    化學災害常伴隨火災發生，此模組可模擬複合型災害情境。（記者陳嘉怡攝）

    化學災害常伴隨火災發生，此模組可模擬複合型災害情境。（記者陳嘉怡攝）

    國內化學物質事故以外洩最為常見，且對環境的影響最大，此管線桶槽止漏訓練模組，可模擬高壓或常壓化學品洩露狀況。（記者陳嘉怡攝）

    國內化學物質事故以外洩最為常見，且對環境的影響最大，此管線桶槽止漏訓練模組，可模擬高壓或常壓化學品洩露狀況。（記者陳嘉怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播