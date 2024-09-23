台灣首辦APEC化學應變計畫 目標成為亞洲毒化災訓練中心

南區毒化災訓練中心的「半導體特殊氣/液體鋼瓶供應系統洩漏訓練模組」，具備化學品洩露後造成機台安全連鎖動作的情境，讓化災訓練更貼近實際狀況。（記者陳嘉怡攝）

2024/09/23 17:07

〔記者陳嘉怡／高雄報導〕隨著高科技產業對化學品需求增加，也可能增加化學災害風險。台灣首度主辦「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，吸引多國參與。環境部表示，台灣的化災應變訓練相對亞洲各國成熟，尤其在半導體產業的化災訓練更是全球前段班，盼未來能成為亞洲各國毒化災訓練中心，並讓台灣的化災應變技術輸出到其他國家。

環境部今（23）日在高雄科技大學南區毒化災專業訓練中心舉辦「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，展開為期六天的培訓計畫，參與成員包括秘魯、韓國、越南、馬來西亞、泰國、法國與波蘭等共8個會員25人。

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環境部化學署長謝燕儒表示，南區毒化災專業訓練中心是全台首座毒化災訓練場地、擁有多種類型的化災訓練，是亞洲第一個拿到美國德州農工大學工程延伸服務部門TEEX國際認證的訓練場地，受訓學員可ㄧ併取得TEEX證書，不再需要千里迢迢跑到美國參與，目前受訓成員多來自國內產業界。

謝燕儒表示，因應全球經貿發展，化學品的使用量與運輸規模持續擴大，跨境化學事故的風險也可能增加。APEC化學對話論壇每年雖都會針對國際化學品管理進行交流，但在化學災害應變上的討論較少，今年台灣在會議上提案「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，獲得其他APEC會員支持。希望透過此培訓計畫進行國際對毒化災預防及減災的交流，輸出台灣的毒化災應變技術，讓台灣成為亞洲各國毒化災訓練場地的首選。

高科大環境與安全衛生工程系特聘教授、南區毒化災訓練中心主任陳政任表示，半導體產業會使用到許多化學品，一旦發生意外都可能造成巨大損失；南區毒化災訓練中心的化災訓練，參考台積電的設備規格，讓應變訓練更貼近實際狀況，針對半導體產業的化災訓練是全球前段班，吸引多國前來學習，目前正與美國德州農工大學洽談相關合作計畫。另外由於鋰電池爆炸也會有化學物質外洩風險，目前也正著手提升此方面的化災應變機制。

環境部今（23）日在高雄科技大學南區毒化災專業訓練中心舉辦「APEC化學緊急應變能力建構培訓計畫」，展開為期六天的培訓計畫。（記者陳嘉怡攝）

受訓學員在進行化災訓練前，必須穿上厚重個人防護裝備。（記者陳嘉怡攝）

化學災害常伴隨火災發生，此模組可模擬複合型災害情境。（記者陳嘉怡攝）

國內化學物質事故以外洩最為常見，且對環境的影響最大，此管線桶槽止漏訓練模組，可模擬高壓或常壓化學品洩露狀況。（記者陳嘉怡攝）

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