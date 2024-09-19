雙城論壇一延再延 蔣萬安：希望可以像過去一樣繼續辦

台北市長蔣萬安19日出席第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，並在會前受訪。（記者劉信德攝）

2024/09/19 11:01

〔記者何玉華／台北報導〕每年約在暑假或9月登場的台北上海雙城論壇，今年至今未確定舉辦日期，據了解，市府雖然已做好相關準備工作，但對方仍在推敲諸多細節，北市府目前將心力先放在10月5日的國慶晚會，對何時舉辦也難以言明，而傳出台北市長蔣萬安訪美影響雙城論壇進行，蔣萬安今天（19日）受訪只表示，北市已經準備好了，希望論壇可以像過去一樣繼續辦下去。

今年台北上海雙城論壇遲遲未確定舉辦日期，各種傳言滿天飛，從一開始說是總統賴清德就職典禮演說影響，又有市府高層發言引對岸不滿，近期又說受蔣萬安訪美影響；蔣萬安每次被問到舉辦時間，都表示雙方就相關細節在研商中。

雙城論壇自2010年舉辦以來，多數在年中的7、8月舉辦，在柯文哲任內有兩次直到12月才舉辦，一次是2018年競選連任成功才舉辦，另一次是2021年受疫情影響，舉辦線上雙城論壇。

蔣萬安今天出席城市網災害小組會議暨國際研討會前再被問到此事，他表示雙城論壇一直以來都希望能夠秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行；目前台北市都準備好了，希望兩岸關係大環境能夠更和緩一些，讓雙城論壇可以像過去一樣繼續辦下去，爲兩岸關係爭取更多和平、友善的曙光。

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