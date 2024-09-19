為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

雙城論壇一延再延 蔣萬安：希望可以像過去一樣繼續辦

台北市長蔣萬安19日出席第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，並在會前受訪。（記者劉信德攝）

台北市長蔣萬安19日出席第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，並在會前受訪。（記者劉信德攝）

2024/09/19 11:01

〔記者何玉華／台北報導〕每年約在暑假或9月登場的台北上海雙城論壇，今年至今未確定舉辦日期，據了解，市府雖然已做好相關準備工作，但對方仍在推敲諸多細節，北市府目前將心力先放在10月5日的國慶晚會，對何時舉辦也難以言明，而傳出台北市長蔣萬安訪美影響雙城論壇進行，蔣萬安今天（19日）受訪只表示，北市已經準備好了，希望論壇可以像過去一樣繼續辦下去。

今年台北上海雙城論壇遲遲未確定舉辦日期，各種傳言滿天飛，從一開始說是總統賴清德就職典禮演說影響，又有市府高層發言引對岸不滿，近期又說受蔣萬安訪美影響；蔣萬安每次被問到舉辦時間，都表示雙方就相關細節在研商中。

雙城論壇自2010年舉辦以來，多數在年中的7、8月舉辦，在柯文哲任內有兩次直到12月才舉辦，一次是2018年競選連任成功才舉辦，另一次是2021年受疫情影響，舉辦線上雙城論壇。

蔣萬安今天出席城市網災害小組會議暨國際研討會前再被問到此事，他表示雙城論壇一直以來都希望能夠秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行；目前台北市都準備好了，希望兩岸關係大環境能夠更和緩一些，讓雙城論壇可以像過去一樣繼續辦下去，爲兩岸關係爭取更多和平、友善的曙光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雙城論壇應市長自費？ 蔣萬安：依議會決議及慣例辦理
2024/06/23 11:56

雙城論壇應市長自費？ 蔣萬安：依議會決議及慣例辦理
訪新加坡為雙城論壇消毒？ 蔣萬安否認：早有規劃
2023/06/27 12:45

訪新加坡為雙城論壇消毒？ 蔣萬安否認：早有規劃
impression

茶籽堂 20 週年慶 攜手方序中以 20／US 為題邀請大家同樂
陸委會審查雙城論壇2項MOU 梁文傑：沒違反規定
2024/08/22 18:16

陸委會審查雙城論壇2項MOU 梁文傑：沒違反規定
連勝文稱台灣人也可以是中國人 蔣萬安：我們都是中華民國國民
2024/06/16 11:21

連勝文稱台灣人也可以是中國人 蔣萬安：我們都是中華民國國民
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播