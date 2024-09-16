解析國會新會期、罷樑案 國民黨網路直播新節目「鄉民呷飽未」首播

國民黨網路直播新節目「鄉民呷飽未」今日開播，由國民黨發言人楊智伃（左）主持，首集來賓是桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤（右）。（圖由國民黨提供）

2024/09/16 19:08

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨網路直播新節目「鄉民呷飽未」今日首開播，由國民黨發言人楊智伃主持，首集來賓則是桃園市議員凌濤。節目中除了討論賴清德總統施政用人問題、國會新會期新氣象、基隆惡意罷免等熱門議題，更將觸角延伸到國際，對於美國總統大選兩強相爭，呈現年輕人的敏銳觀察角度，兩位黨內重要青年戰力對於時事議題的深入解讀與即時互動，更誓言要搶攻小草與網路年輕人的支持度。

對於賴清德政府的媒體宣傳費預算暴漲，海委會、農業部、交通部提高過半、或甚至近一倍的媒體宣傳預算，凌濤質疑，這些部會不針對主要業務付諸行動，讓人民看見部會的功能，只會透過網軍與媒體的宣傳做大內宣，「1450不就是從農委會出來的嗎？難道現在1450要變3026？」用納稅人的血汗錢幫綠營網軍加薪？政府本末倒置的預算規劃，國民黨一定會強力監督。

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對於賴政府的「信賴得升官」的用人標準，凌濤也進一步質疑，除了用人唯親、毫不避嫌的酬庸資政、國政顧問；綠油油的大法官以及毫無專業的司法院正副院長、交通部長人事，凌濤怒嗆賴清德還透過知情人士護航，「難道有會勘過Youbike就可以當交通部長嗎？」不具專業的用人標準，恐怕葬送全國未來司法信任、交通建設的整體規劃。

提及iPhone16的預購上市，楊智伃質疑，NCC本應作為一個公正的新聞媒體審查機關，結果副主委翁柏宗帶頭情緒勒索全民，坐實NCC助紂為虐成為綠營詐騙幫凶。凌濤表示，NCC翻車自打臉，NCC第一件該辦的「假訊息來源」就是翁柏宗。

國際時事新聞部分，雙方針對各自出訪美國共和黨與民主黨全國代表大會的經驗，帶網路觀眾解析目前美國總統選舉雙方的政策走向與民調分析，以第一手的觀察與新聞民調為輔佐，洞觀美國政局。凌濤表示，台灣面對美國政局，須更謹慎、精準掌握政策細節的變化，才能幫助台灣在國際局勢變動下做最好的建議與判斷。

國民黨表示，「鄉民呷飽未」節目由文傳會新媒體部策劃執行，工作人員平均年齡不到25歲，呈現國民黨年輕新氣象。節目預定於每週一及週四中午12時至下午1時，在國民黨官方臉書及YouTube頻道播出。節目主持人由國民黨發言人團楊智伃、康晉瑜、鄧凱勛輪流擔任，廣邀黨公職、民代及專家學者，在午間以輕鬆、聊天的方式暢談時事，並即時澄清不實謠言，希望讓更多民眾接觸到國民黨理性、穩健、務實的論述。

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