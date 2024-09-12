立體綠化、連續遮蔭免計建蔽容積 台北市都委會通過

台北市都發局提出體感降溫減碳策略，以「水綠降溫」、「通風散熱」、「遮蔭涼適」手法，營造建築基地內戶外舒適體感環境。（台北市都市發展局提供）

2024/09/12 19:36

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市都市發展局提出「降溫城市計畫」，「開發基地體感降溫專案」細部計劃明定，立體綠化和連續遮蔭設施，得免計建蔽和容積，增加設計彈性並鼓勵設置。都委會主席李四川今（12日）宣布細部計劃納入委員意見修正後通過。都發局預計年底前公告實施。

台北市近年屢創夏季最高溫紀錄，市府都市發展局提出「開發基地體感降溫專案」，希望以「水綠降溫」、「遮蔭涼適」及「通風散熱」3大策略，創造戶外舒適環境。

都發局說明，「水綠降溫」透過屋頂及陽台綠化、露臺立體綠化，達到降溫效果；「遮蔭涼適」增加沿街綠化遮蔭或遮簷設施，讓行人走在戶外能有感降溫；「通風散熱」則透過留設都市風廊，打造舒適微氣候，台北市以體感降溫2°C為目標。

都發局指出，因氣候變遷加劇、熱島強度及範圍擴大、都會區建物密集與地形等因素，導致高溫更難散去，降低城市實質物理溫度有困難，因此提出「降溫城市計畫」。

都發局都市設計科科長謝佩珊談及計劃緣由，她說在都審審議的時候，他們常會建議1樓店面前面可以設置遮簷設施，讓民眾逛街或進出店面時，有一個地方可以躲雨，但申請人都會說，雖然他們也想設，但設了就要計容積，地主或其他人一定不會同意之類的。新的都市計畫讓申請人若符合規定就可以設置遮簷，不用計容積，對環境是好的。

立體綠化設施可不計建築面積、總樓地板面積及容積，並不得登記產權；連續遮簷設施同樣可不計建蔽及容積，視為法定騎樓，長度應達沿街面80%，可設置於帶狀式開放空間、無遮簷人行道，或自建築線進深6公尺範圍內，並可和太陽能板及綠化設施結合。

有委員提問在建築線退縮規定下，會不會變成都做遮簷，結果植栽的部分變很少？都發局回應，當退縮的尺度有到3.64公尺以上的開放空間，一定要沿著建築線增植開展型的遮蔭喬木，確保遮蔭的空間不會因為人工遮簷而排擠掉綠化遮蔭的可能性。

至於既有建物能否適用此項計畫，謝佩珊說，如果既有建物的建管法令適用日，可以適用新的法令的話，那它當然就可以用新的都市計畫檢討。

不過此項體感降溫專案能發揮多大的效果？謝佩珊坦言，最有效的方式當然是公部門以系統性方式執行，例如將一條道路的行道樹做好、補植，效益會比一個一個的建築基地更可觀。她透露，新工處也有評估在公有土地上面做連續遮簷設施，體感降溫得靠公私協力一起成就，不太可能靠獨立的開發案達成。

李四川說，他前陣子回小琉球，雖然大家都說南部很熱，但他覺得台北比南部還要熱。他說一般陽台可以登記產權，但怕適用修訂後綠化實施規則加大的陽台有圖利問題，因此新增不得登記產權規範。李四川說各委員原則上都支持此案，因此細部計劃納入委員意見修正後通過。都發局預計年底前公告實施。

台北市都發局提出體感降溫減碳策略，以「水綠降溫」、「通風散熱」、「遮蔭涼適」手法，營造建築基地內戶外舒適體感環境。（台北市都市發展局提供）

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