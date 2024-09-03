反擊黃國昌「抹黑柯文哲收賄」說法 鏡週刊聲明：罪名是黃替柯安的

台灣民眾黨立法院黨團第11屆第2會期優先法案記者會，圖為總召黃國昌。（記者陳逸寬攝）

2024/09/03 13:11

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《鏡週刊》聲明稱報導遭扭曲 黃國昌痛批無恥、丟盡第四權的臉

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有關台北市京華城改建為頂級商辦案，因容積率在前市長柯文哲任內從392%暴增至840%，多次遭疑不當，柯卻以「我不知道」獲法院裁定無保請回。民眾黨團總召黃國昌痛批，鏡週刊的報導就如同撰寫科幻小說，先前抹黑柯收賄700萬的事情，也還沒給社會交代。對此鏡週刊今日稍早發出聲明表示，這完全與事實不符，根本是先扭曲本刊的新聞內容，再加油添醋抹黑。