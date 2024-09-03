反擊黃國昌「抹黑柯文哲收賄」說法 鏡週刊聲明：罪名是黃替柯安的
台灣民眾黨立法院黨團第11屆第2會期優先法案記者會，圖為總召黃國昌。（記者陳逸寬攝）
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莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕有關台北市京華城改建為頂級商辦案，因容積率在前市長柯文哲任內從392%暴增至840%，多次遭疑不當，柯卻以「我不知道」獲法院裁定無保請回。民眾黨團總召黃國昌痛批，鏡週刊的報導就如同撰寫科幻小說，先前抹黑柯收賄700萬的事情，也還沒給社會交代。對此鏡週刊今日稍早發出聲明表示，這完全與事實不符，根本是先扭曲本刊的新聞內容，再加油添醋抹黑。
【鏡週刊聲明】： 黃國昌今質疑《鏡週刊》報導柯文哲主席違背職務收受賄賂700萬元一事，完全與事實不符，根本是先扭曲本刊的新聞內容，再加油添醋抹黑。 請繼續往下閱讀... 鏡週刊相關報導皆有所本，本刊8月31日獨家報導〈【京華城案延燒】柯文哲夫妻700萬帳戶資金不明 陳佩琪上百萬分批存ATM交代不清〉，文中報導「柯文哲有700萬元左右涉及財產來源不明，專案小組發現，陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元。」內容從未述及柯文哲違背職務收受賄賂700萬元，這罪名倒是黃國昌替柯主席安的，與本刊無關，籲請黃委員切勿胡亂指摘，顛倒是非。 民眾黨立委黃國昌。（資料照）
黃國昌今質疑《鏡週刊》報導柯文哲主席違背職務收受賄賂700萬元一事，完全與事實不符，根本是先扭曲本刊的新聞內容，再加油添醋抹黑。
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鏡週刊相關報導皆有所本，本刊8月31日獨家報導〈【京華城案延燒】柯文哲夫妻700萬帳戶資金不明 陳佩琪上百萬分批存ATM交代不清〉，文中報導「柯文哲有700萬元左右涉及財產來源不明，專案小組發現，陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元。」內容從未述及柯文哲違背職務收受賄賂700萬元，這罪名倒是黃國昌替柯主席安的，與本刊無關，籲請黃委員切勿胡亂指摘，顛倒是非。
民眾黨立委黃國昌。（資料照）