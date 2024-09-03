為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    反擊黃國昌「抹黑柯文哲收賄」說法 鏡週刊聲明：罪名是黃替柯安的

    台灣民眾黨立法院黨團第11屆第2會期優先法案記者會，圖為總召黃國昌。（記者陳逸寬攝）

    台灣民眾黨立法院黨團第11屆第2會期優先法案記者會，圖為總召黃國昌。（記者陳逸寬攝）

    2024/09/03 13:11

    相關新聞請見︰

    《鏡週刊》聲明稱報導遭扭曲 黃國昌痛批無恥、丟盡第四權的臉

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有關台北市京華城改建為頂級商辦案，因容積率在前市長柯文哲任內從392%暴增至840%，多次遭疑不當，柯卻以「我不知道」獲法院裁定無保請回。民眾黨團總召黃國昌痛批，鏡週刊的報導就如同撰寫科幻小說，先前抹黑柯收賄700萬的事情，也還沒給社會交代。對此鏡週刊今日稍早發出聲明表示，這完全與事實不符，根本是先扭曲本刊的新聞內容，再加油添醋抹黑。

    【鏡週刊聲明】：

    黃國昌今質疑《鏡週刊》報導柯文哲主席違背職務收受賄賂700萬元一事，完全與事實不符，根本是先扭曲本刊的新聞內容，再加油添醋抹黑。

    鏡週刊相關報導皆有所本，本刊8月31日獨家報導〈【京華城案延燒】柯文哲夫妻700萬帳戶資金不明 陳佩琪上百萬分批存ATM交代不清〉，文中報導「柯文哲有700萬元左右涉及財產來源不明，專案小組發現，陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元。」內容從未述及柯文哲違背職務收受賄賂700萬元，這罪名倒是黃國昌替柯主席安的，與本刊無關，籲請黃委員切勿胡亂指摘，顛倒是非。

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播