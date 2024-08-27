議員柳采葳抓包世壯運變「市府運動會」 北市府竟送公假鼓勵

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今年4月出席「2025雙北世界壯年運動會」企業參與記者會，在台上體驗打木球的樂趣。（資料照）

2024/08/27 17:04

〔記者楊心慧／台北報導〕世界壯年運動會將於2025年5月於雙北舉辦，國內報名人數近7成來自北北基桃，3成來自台北市，國外報名人數僅預期的2成。台北市議員柳采葳爆料，北市府竟為提升參與率，發函給各機關及學校報名參賽者可給公假，恐讓「世界壯年運動會」變成「市府運動會」，呼籲市府重新檢討世壯運宣傳計畫，針對報名人數低的地區加強宣傳力道。

2025雙北世界壯年運動會執委會辦公室回應，台北市及新北市作為主辦城市，因此雙北地區宣傳較為普及，加上有近便優勢，更利於吸引北部地區民眾參加；後續將針對各縣市加強宣傳並邀請報名，並出訪拜會各地體育團體及地方政府，透過活動舉辦、請各縣市政府研議參賽世壯運鼓勵機制等，進而加強宣傳力道。

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至於國外選手報名，世壯運辦公室說明，因賽程安排、機票、住宿、簽證期程等條件，多在今年下半年才陸續規劃參賽，過去出訪宣傳成果也正逐步發酵中，國際壯年運動總會預估外國選手報名高峰將落在年底期間；雙北世壯運團隊也將持續透過我國外館、國際總會、國際各單項運動總會進行宣傳，提升國外報名人數。

柳采葳指出，截至8月18日，國內已有1萬2052人報名世壯運，報名人數集中於北部，中部、南部、東部縣市，卻不如預期；台北市報名人數3605人、新北市3469人，兩縣市佔國內報名人數的58.69%，其餘18個縣市僅3755人報名，佔31.15%。

柳采葳調閱資料發現，北市2024年編列宣傳費用高達3200萬元，但苗栗縣、彰化縣、南投縣等11縣市，竟未投放任何宣傳廣告；外國選手報名人數預估目標為1萬5000人，截至8月18日，僅2974人報名，占預期人數的19.82%，報名人數前三名的國家為香港584人、日本428人、美國235人，鄰近的韓國原是目標客群，卻僅27人報名。

柳采葳表示，雙北政府預估每位國內參賽者平均花費所帶來的平均經濟效益為3萬4500元，國外選手每位則是11萬5000元，但若大部分參賽者來自台灣北部，選手等同於在自家附近參賽，根本無法達到推展觀光旅遊的預期經濟效益，因此北市府為提升參與率，給北市府各機關及學校報名就有公假，恐讓世壯運淪為市府運動會。

柳采葳指出，6月研考會民調顯示，高達75.8％台北市民並不知道2025年有世壯運，且從目前世壯運國內外報名人數來看，市府明顯宣傳不力，呼籲市府重新檢討世壯運宣傳計畫，針對報名人數少的縣市加強宣傳力道；至於國際宣傳部分，應透過跨部門合作，結合各國際單位宣傳管道協助精準投放廣告，提升報名率。

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