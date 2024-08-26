遭質疑逼死「工讀生」？ 保發中心：已懲處失職主管

保發中心疑似職場霸凌，當時人留下文字控訴。（資料照，圖由羅台生提供）

2024/08/26 10:31

〔記者吳欣恬／台北報導〕保發中心傳出要求考上台北科技大學碩士班的「工讀生」在學業和工作中2選1，疑似職場霸凌，當事人在8月17日北科大校園輕生。保發中心今發新聞稿回應此事，表示已進行內部查調，釐清事實與責任歸屬，且依規定執行懲處；也全面檢視內部管理制度，落實員工權益保障。

保發中心表示，事發以來持續關懷當事人家屬，協助妥善處理後續事宜。期間董事長簡仲明和總經理葉爾康皆分別前往南部向家屬表達關懷與致意，並全力協助家屬辦理撫卹及後續事宜。

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對於外界評論，保發中心表示尊重，但因事涉個人隱私，須恪遵相關法規與審慎處理。

對於此次不幸事件的發生，保發中心已即時進行內部查調事件原委，釐清責任歸屬，檢討內部管理缺失，並已確認失職主管的查調報告，且依規定執行懲處。

同時，也深切檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等，各項保障員工權益的機制，以確切落實員工權益保障。

保發中心強調，本中心屬於財團法人機構的非營利事業組織，無論執行內部或對外的日常業務上，都恪遵政府各項法令規範與中心相關工作規則。因此，對於員工申請休假或請假時，所有主管也皆須依照勞工相關法規與中心工作規則辦理。

同時，保發中心也將加強督促所有主管在工作管理的態度與方式，除需遵循法令規範外，更應以同理心，積極協助解決影響勞工權益的問題。。

同時，也將持續增進所有員工對於職場安全重要性的認識，並定期檢視是否存有影響員工權益的潛在問題，以及早預防事件的發生。

保發中心表示，衷心期盼每一位在職場工作的同仁，都能好好珍惜生命，也會持續努力建構更友善的工作環境，落實保障勞工權益。

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