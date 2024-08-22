凱達格蘭論壇圓滿落幕 林佳龍：台灣安全與世界和平穩定密切相關

外交部與遠景基金會合辦的「凱達格蘭論壇」昨日圓滿落幕。外交部長林佳龍透過臉書感謝各國政要、學者與會。（資料照）

2024/08/22 13:11

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部與遠景基金會合辦的「凱達格蘭論壇」在昨（21）日舉行。外交部長林佳龍透過臉書感謝各國政要、學者與會，並強調未來的全球化將以「安全」為前提，台灣的安全與世界及印太地區的和平穩定密切相關。

林佳龍昨日雖未到場，但特別透過臉書感謝日本前首相野田佳彥、斯洛伐克前總理赫格，與美國前駐聯合國常任代表海莉等政治領袖出席並發表專題演講，以及各國國會議員、專家學者共同參與，並表達對於台灣的經濟安全、經濟韌性、台海和平、支持台灣參與國際社會的關注。

林佳龍表示，21世紀以來，印太地區逐漸成為全球政經中心，並在近年來成為全球戰略熱區，台灣位居該區域戰略樞紐，在全球安全與繁榮中扮演不可或缺的角色，他強調，台灣願意且必須有更多積極作為，以持續維護區域的和平穩定，同時拓展並深化與利害相關各方的夥伴關係。

林佳龍也說，當前世界處於極度不確定的時代，全球共同經歷了疫情的衝擊，威權政治逐步擴張，俄烏戰爭與中東地區的衝突破壞了全球安全穩定與世界經濟秩序，和平並非理所當然，和平需要民主同盟夥伴共同堅定守護。

林佳龍提到，台灣作為民主同盟夥伴的一分子，將持續推進與民主國家的關係，自他上任以來，已在民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）DPP 三大支柱的基礎上，提出「價值外交」、「同盟外交」及「經貿外交」的總合外交策略，期望運用台灣的經濟和科技優勢來促進友邦與理念相近國家的繁榮。

林佳龍也指出，多位學者在凱達格蘭論壇中強調「經濟戰略」的重要性，指出「晶片外交」是台灣深化與友邦關係的關鍵途徑，台灣的AI技術、半導體和晶片產業，將成為台灣與國際社會交流和深化關係的機會。

林佳龍認為，「經濟合作」是台灣應對共同安全挑戰的重要支撐，台灣將持續貢獻自身經驗，輸出知識、服務與智慧解決方案，達成「固邦」並且「榮邦」的目標。

林佳龍強調，未來的全球化將以「安全」為前提，台灣是世界的台灣，在經貿與半導體的優勢之外，台灣的安全與世界及印太地區的和平穩定密切相關，台灣有責任與決心堅守對民主的承諾，並與民主夥伴團結一致，共同遏止威權主義的侵略行為與挑戰，攜手確保安全的未來。

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