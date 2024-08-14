北市議員媽媽鍾沛君搭「好孕專車」也遇棄單 2建議給北市府

台北市長蔣萬安（右三）14日出席市政府好孕2U乘車補助週年記者會，並和社會局長姚淑文（左二）、市議員秦慧珠（左一）、鍾沛君（右二）、好孕媽咪代表等人共同主持「好孕2U、有禮真好」啟動儀式。（記者廖振輝攝）

2024/08/14 12:18

〔記者何玉華／台北報導〕今年母親節生產的台北市議員鍾沛君，今（14）天帶著3個月大的寶寶出席台北市政府「好孕2U」政策1週年記者會，以使用者的身分分享搭乘好孕專車經驗，謝謝有耐心的運將在搭車時給予關懷、幫助，但也有多次被棄單的經驗，她建議政策邁入第2年以配備汽車坐椅、給駕駛評鑑作為目標，讓孕媽咪或帶著寶寶出門的媽媽們，實際使用上更方便，讓服務更精緻化。

鍾沛君肯定「好孕2U」的補助金額、期限比其他縣市優渥，也很感謝第一線的運將，在她孕期胖了32公斤，如恐龍般上下車時，給予關懷、幫助，下車輸入車資時，都會多給10到20%的金額，當作小費感謝，也希望他們口耳相傳載到孕媽咪時，可能會有額外的車資而增加搭載意願。

會後受訪她坦言，常被好孕專車棄單，因為運將接單時看得到是好孕專車，什麼原因被棄單，可能要靠車隊去調查，是因為大包小包?上下車慢?還是覺得孕婦或媽咪帶寶寶要求多?是比較不好應付的乘客?她常在同一個點叫不到好孕專車，但改用一般叫車就叫得到，「所以不是地點問題」。

她建議好孕專車可以複製民間「寶寶優步」的加成作法，媽媽們付車資時，也能理解多付一些，得到的是無菸車、有細心耐心的駕駛，服務更好；也希望車隊有車輛評鑑機制，現在是每輛車都可以做好孕專車，但有些運將抽菸、衛生習慣不好，當大家檢討時反映說會招到怪味道的車子，對衛生、用心的運匠不公平；優步是星星等級得到一定程度後，才會邀請成寶寶優步的駕駛，車隊在第一關把關會讓服務更精進。

另外，市府與車隊協力大規模採購汽車座椅，因為「好孕2U」是延伸到產後6個月，出門一定會帶著寶寶，沒有汽座就沒辦法上車，產後用的機率就會變小，若配備能升級，增加第一線使用的便利程度，新年度的好孕專車精緻度會再上升。

國民黨市議員鍾沛君（右）14日抱著寶貝兒子出席「好孕2U、有禮真好」市政府好孕2U乘車補助周年記者會。（記者廖振輝攝）

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