高金素梅諷賴清德像希特勒 矢板明夫提兩點「習近平更像」

矢板明夫表示，希特勒之所以遭受批評，一是不遵守民主程序，二是不經法律程序隨意殺人，第三則是積極對外擴張，他認為二三點是習近平「正在做的事」。（歐新社）

2024/06/09 10:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長卓榮泰7日前往立法院備詢時，無黨籍立委高金素梅以納粹德國領導人希特勒來比喻總統賴清德，資深媒體人矢板明夫臉書發文表示，希特勒之所以遭受批評，一是不遵守民主程序，二是不經法律程序隨意殺人，第三則是積極對外擴張，他認為二三兩點反而是習近平「正在做的事」。

矢板明夫指出，高金素梅將賴清德類比成希特勒，並批評民進黨經常使用「反共抹紅」的手段，給對手「貼上共產黨標籤」後「為所欲為」。矢板明夫表示，這幾年他觀察賴清德的發言，在他的印象內好像沒有哪一個台灣政治人物被賴清德貼上共產黨標籤。

矢板明夫提到，聽到高金素梅的話，讓他想起蔣介石做了很多類似的事，例如蔣介石藉由「郭廷亮案」軟禁郭的上司孫立人，把很多人都牽扯進去，2001年監察院調查後認定郭廷亮案為「設局假案」。矢板明夫說：「蔣中正一生做過很多這種事。按照這位委員的邏輯，蔣中正和希特勒才是同一類人。」

針對賴清德被高金素梅類比成希特勒，矢板明夫表示，希特勒之所以被批評，不是因為他「反共」，而是因為他不遵守民主程序，利用各種手段為自己和自己所領導的納粹黨擴權，這點在台灣也能找到「相似例子」；再來是因為不經法律程序、隨便抓人殺人，以及積極對外擴張，給週邊國家帶來苦難，矢板明夫認為，這兩點雖然和今天的台灣不太相關，但這正是這位委員口中的「我們習近平」正在做的事。

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