台科大建築系畢展 為社子島和蘭嶼找解方

台科大學生李紫彤在畢展作品「蘭嶼開元港轉運站」中，運用巧思緩解外來文化湧入與蘭嶼達悟文化的衝突。（台科大提供）

2024/06/08 13:38

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學建築系畢業展於松菸展出，共有56件作品以「包容性」為核心概念，展現多元融合和自由化設計場域，包括為社子島開發和蘭嶼面對外來文化之衝擊「找解方」，盼利用建築專業讓台灣能更好。

台科大學生黃厚澍的畢展作品「韌性社子島」，描繪社子島在非開發不可的前提下，如何透過建築與都市空間設計，解決社子島氣候變遷及開發議題的特殊困境。他表示，有別於現行堤防增高和全島填土，若找到能與水共存的活動，並在不同水位高度結合特殊空間屬性，降低對地表、地面下生態衝突的開發，尊重生態並回饋城市，就能延續社子島居民與水共生的水文化，他也希望未來能利用專業讓台灣變得更好。

李紫彤的畢業作品「蘭嶼開元港轉運站」，運用巧思緩解外來文化湧入與蘭嶼達悟文化的衝突，重新設計人車分離新動線，並轉譯達悟文化為建築語彙，例如坡道空間的雨遮結構是模仿「大船下水祭」的族人動作，而「廣場」也是設計重點，代表「戶外、自然、族人傳統」，建築物則相反地象徵「室內、人為、機能」，並運用「模糊邊界」手法，呈現達悟族人與自然之間互利共生的生活方式，盼消弭外來文化與達悟文化間的差異衝擊。

來自宏都拉斯學生Myriam Montes作品為「Library as an Urban Living Room」，她將圖書館重新定義，轉變為可以閒逛、探索文化的社交中心，超越日常生活限制來交流互動，並使用VR技術瞭解其中比例尺寸與空間感，她表示，身為外籍學生的困難在於，需要深入瞭解自己設計所在該國的文化，並發掘自己在建築領域的設計能力，未來對世界產生影響。

畢業展總召廖廷翰表示，透過追尋靈感、打磨基礎知識及發揮創意，在四年學習中塑造自由、自主、自信的設計風格，也滋養創意實踐、流淌靈感，包容多元，繚繞個體之美，繪製多姿故事。

台科大學生黃厚澍的畢展作品「韌性社子島」，透過建築與都市空間設計，盼解決社子島氣候變遷及開發議題的特殊困境。（台科大提供）

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