為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

宴請綠委重申能源政策3原則 卓揆：落實非核家園 多元發展綠能

行政院長卓榮泰今晚設宴與立法院經濟、財政委員會黨籍立委餐敘。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰今晚設宴與立法院經濟、財政委員會黨籍立委餐敘。（記者叢昌瑾攝）

2024/06/06 23:21

〔記者陳政宇／台北報導〕經濟部長郭智輝近日提出，核二、核三確認安全無虞將有望延役，同時表態不希望用撥補方式挹注台電虧損，政府能源政策調整與否備受關注。行政院長卓榮泰今天（6日）與民進黨立委餐敘，據轉述，他說明政府能源政策3大原則，包括2030年前穩定供電無虞、持續多元發展綠能、依法落實非核家園等。

郭智輝昨天在立法院坦言，不希望由行政院撥補台電虧損，電價應反映成本；若核電延役相關法條修正通過，核二廠、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年。相關說法接連引發外界質疑，政府能源政策是否調整。

卓榮泰近日分4梯次宴請民進黨立委，第二場今晚在台大醫院國際會議中心，主要為經濟委員會、財政委員會成員出席，行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、國發會主委劉鏡清、行政院主計總處主計長陳淑姿、中央銀行總裁楊金龍等部會首長也到場。

民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述說，近日各界對郭智輝的發言有過當或不正當的描述，而郭智輝也向大家清楚說明，卓榮泰與鄭麗君席間說明3大原則。一是2030年前穩定供電無虞，國人毋須擔心；二是持續多元發展綠能，台灣已經是亞洲的綠能領先國，多元發展是正確方向；三是依法落實非核家園的目標。

吳思瑤說，郭智輝近期受到一些委屈，發言被媒體擴大演繹下造成一些誤解。經濟委員會召委邱議瑩席間更主動替郭智輝說明、還原其備詢時的說法，避免媒體或在野黨立委見縫插針，甚至是悖於事實的造謠抹黑。

吳思瑤提到，餐敘間的互動溝通讓大家相對安心，必須培養行政和立法部門間的信任感，交換意見將使強強聯手漸入佳境、培養革命情感。立委也提醒郭智輝等部會首長，在各種場合被堵訪的情境，做為新手還有許多需要磨合或學習之處，但新閣才上任3週，對於業務熟稔度及上手度都是很正面，黨籍立委也予以肯定。

民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述，近日各界對郭智輝的發言有過當或不正當的描述，而郭智輝也向大家清楚說明，卓榮泰與鄭麗君席間說明3大原則。（記者叢昌瑾攝）

民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述，近日各界對郭智輝的發言有過當或不正當的描述，而郭智輝也向大家清楚說明，卓榮泰與鄭麗君席間說明3大原則。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
經長郭智輝：若法令通過且有需要 核三才會作為備用電源
2024/05/31 10:54

經長郭智輝：若法令通過且有需要 核三才會作為備用電源
郭智輝發言與賴政府不同調？ 行政院緩頰
2024/06/06 13:36

郭智輝發言與賴政府不同調？ 行政院緩頰

松益發建築集團 築願世界的美好
國會擴權法案》政院決提覆議 卓榮泰：找出國家利益最大共識
2024/06/06 11:38

國會擴權法案》政院決提覆議 卓榮泰：找出國家利益最大共識
傅崐萁：如果覆議案失敗 卓榮泰要負政治責任下台嗎？
2024/06/06 16:25

傅崐萁：如果覆議案失敗 卓榮泰要負政治責任下台嗎？

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
卓榮泰宴請綠委聚焦3大議題 財劃法政院、黨團不提修法版本
2024/06/06 22:51

卓榮泰宴請綠委聚焦3大議題 財劃法政院、黨團不提修法版本
郭智輝強調不用擔心缺電 卓榮泰：安全穩定供電充滿信心
2024/05/31 09:51

郭智輝強調不用擔心缺電 卓榮泰：安全穩定供電充滿信心
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播