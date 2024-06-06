宴請綠委重申能源政策3原則 卓揆：落實非核家園 多元發展綠能

行政院長卓榮泰今晚設宴與立法院經濟、財政委員會黨籍立委餐敘。（記者叢昌瑾攝）

2024/06/06 23:21

〔記者陳政宇／台北報導〕經濟部長郭智輝近日提出，核二、核三確認安全無虞將有望延役，同時表態不希望用撥補方式挹注台電虧損，政府能源政策調整與否備受關注。行政院長卓榮泰今天（6日）與民進黨立委餐敘，據轉述，他說明政府能源政策3大原則，包括2030年前穩定供電無虞、持續多元發展綠能、依法落實非核家園等。

郭智輝昨天在立法院坦言，不希望由行政院撥補台電虧損，電價應反映成本；若核電延役相關法條修正通過，核二廠、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年。相關說法接連引發外界質疑，政府能源政策是否調整。

卓榮泰近日分4梯次宴請民進黨立委，第二場今晚在台大醫院國際會議中心，主要為經濟委員會、財政委員會成員出席，行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、國發會主委劉鏡清、行政院主計總處主計長陳淑姿、中央銀行總裁楊金龍等部會首長也到場。

民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述說，近日各界對郭智輝的發言有過當或不正當的描述，而郭智輝也向大家清楚說明，卓榮泰與鄭麗君席間說明3大原則。一是2030年前穩定供電無虞，國人毋須擔心；二是持續多元發展綠能，台灣已經是亞洲的綠能領先國，多元發展是正確方向；三是依法落實非核家園的目標。

吳思瑤說，郭智輝近期受到一些委屈，發言被媒體擴大演繹下造成一些誤解。經濟委員會召委邱議瑩席間更主動替郭智輝說明、還原其備詢時的說法，避免媒體或在野黨立委見縫插針，甚至是悖於事實的造謠抹黑。

吳思瑤提到，餐敘間的互動溝通讓大家相對安心，必須培養行政和立法部門間的信任感，交換意見將使強強聯手漸入佳境、培養革命情感。立委也提醒郭智輝等部會首長，在各種場合被堵訪的情境，做為新手還有許多需要磨合或學習之處，但新閣才上任3週，對於業務熟稔度及上手度都是很正面，黨籍立委也予以肯定。

民進黨團幹事長吳思瑤會後轉述，近日各界對郭智輝的發言有過當或不正當的描述，而郭智輝也向大家清楚說明，卓榮泰與鄭麗君席間說明3大原則。（記者叢昌瑾攝）

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