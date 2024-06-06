國會擴權案政院提覆議 國民黨團稱法案中通過近30條民進黨版本

針對行政院提覆議，國民黨團發出新聞稿表示，對行政院長卓榮泰內閣剛上任就罔顧新國會新民意，忽視國會改革的重要性，表達高度遺憾。圖為先前在立院審查法案情形。（資料照）

2024/06/06 13:47

（記者劉宛琳／台北報導）行政院院會今天針對國會三讀通過的國會改革修法「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」提出覆議，國民黨團發出新聞稿表示，對行政院長卓榮泰內閣剛上任就罔顧新國會新民意，忽視國會改革的重要性，表達高度遺憾，如此不顧主流民意、只想走回頭路的卓內閣，只會離主流民意越來越遠，況且，國會改革法案當中更通過近30條民進黨黨團版本法條。

行政院針對國會改革修法提出覆議，國民黨團表示，一點也不意外。因為在國會改革修法過程中民進黨團一再杯葛議事、阻撓修法、干擾議事進行；害怕民進黨過去執政八年的惡行惡狀被攤在陽光下，包庇貪腐份子繼續逍遙法外。行政院在尚未收到公文前就早早放話要提出覆議，拉高對抗層級以憲政手段，對抗國會多數民意，掩蓋其全黨上下違法亂紀的作為，必須受到國人最嚴厲的讉責。

國民黨團指出，行政院7項理由全然無理。一，有實質討論、更以民主方式重複表決，每條皆有八次表決之多；二，總統國情報告常態化符合憲法規範；三，聽證僅限與公務相關，一般民眾根本無礙；四，一場專報、三場公聽會、四次朝野協商，這是完全符合程序正義；五，人事同意實質審查，避免政府酬庸濫竽充數；六，國會代表人民，政府應該謙卑的面對人民；七，禁止官員虛偽陳述，政院難道要保護官員說謊權利？

國民黨團強調，國會改革法案當中更通過近30條民進黨黨團版本法條。且立院職權行使法是以立法院組織法所制定，何來行政部門窒礙難行之處？

國民黨團表示，面對行政院所提出的覆議案，國民黨團堅持守護全民對陽光國會的期待及付託，仍會堅持改革，結合國會及社會所有可以結合的力量，否決此覆議案，為中華民國政治清明、長治久安繼續努力。

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