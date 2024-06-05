美國嘻哈藝術家齊聚北流故事沙龍 孫曉雅親臨現場支持

北流董事長黃韻玲（左四）、美國在台協會處長孫曉雅（右5）與Next Level嘻哈藝術家們一同合影。（北流提供）

2024/06/05 19:39

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北流行音樂中心與美國在台協會（AIT）日前聯手舉辦《北流音樂故事沙龍》活動，邀請參與美國國務院「Next Level台美嘻哈交流計畫」的5位嘻哈音樂人與創作者分享創作心路歷程。現場有近百位音樂創作者和音樂產業界人士近距離參與座談，AIT處長孫曉雅也親自出席活動，展現對這場台美嘻哈文化交流盛會的支持。

北流系列品牌活動《北流音樂故事沙龍》邀請各領域音樂人分享創作理念，第二季故事沙龍承接今年第一季的「島嶼嘻研社」專題，將觸角延伸至美國，也就是嘻哈文化的發源地。活動開場時，來自美國的5位頂尖嘻哈藝術家，包含饒舌歌手Rah Digga、DJ Rugged One、舞者Dez、塗鴉藝術家Jurne和隨團經理Phes，帶來融合饒舌、DJ、舞蹈等元素的精彩演出，展現出嘻哈文化的多元面貌，現場聽眾也隨著藝術家的音樂及舞蹈一同搖擺，為整場論壇揭開序幕。

北流董事長黃韻玲表示，國際交流是北流的重要任務之一，此次與AIT合作，邀請美國國務院「Next Level台美嘻哈交流計畫」的主持人和5位藝術家來到北流，這也是國務院推行該計畫以來首度造訪台灣。黃韻玲表示，北流做為台灣最重要的當代流行音樂中心，與AIT的合作體現了台美雙方促進藝術交流的共同願景，相信未來能有更深入合作，持續深化彼此連結，她也特別感謝AIT處長孫曉雅親臨現場支持，讓這場嘻哈文化交流別具意義。

黃韻玲在致詞時也特別介紹，當年創辦「真言社」、將嘻哈文化帶進台灣的倪重華先生，以及「台語嘻哈第一人」豬頭皮老師也都來到了現場。她也非常感謝Next Level5位遠道而來的優秀藝術家，能在輕鬆愉悅的氛圍下，與大家分享精彩的嘻哈文化，讓現場觀眾感受到這股跨越語言和文化的熱情能量。

後續對談環節中，5位嘻哈藝術家也分享各自追求藝術之路的巔峰時刻與艱辛歷程，暢談嘻哈精神如何塑造他們的人生觀。在嘻哈領域各有專精的5人不約而同地表示，創作是一段永無止盡的旅程，唯有不斷學習、挑戰自我，才能在其中找到熱情和意義。

北流表示，北流致力於將台灣流行音樂推向全球舞台，從2022年起陸續與紐約RUR Architecture合作「抒情都市主義」展覽、與法國在台協會簽署合作備忘錄舉辦「台法音樂創作營」，以及參與韓國「釜山國際搖滾音樂節」互換演出。今年，北流更將常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》移師美國西雅圖華盛頓大學，團隊也藉此拜會西雅圖著名的流行文化博物館（MoPOP）和知名獨立音樂電台KEXP，為未來合作奠定基礎。

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