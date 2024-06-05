拜登重申願出兵保衛台灣 朱立倫：台灣整體戰略要採「2D戰略」

國民黨主席朱立倫（右三）5日出席「諾曼第登陸80週年省思國家安全」座談會，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2024/06/05 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國總統拜登近日再度重申願意出兵保衛台灣，國民黨主席朱立倫今表示，不論是美國或全世界媒體，都公認台灣是最危險的地方，國民黨絕不希望如此，因此不斷對台灣安全戰略提出建言，希望能保衛台灣，讓台灣更安全，他並強調，台灣整體戰略一定要採取「2D戰略」，也就是除了保衛台灣，也要緩合兩岸氣氛與交流對話，這是兩岸雙方的重要責任。

朱立倫上午參加國民黨智庫所舉辦的「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會並受訪。

朱立倫致詞時指出，舉辦這場記者會是因為明天是諾曼地登陸80週年，美、法以及世界重要領袖都將參加這場紀念活動，台灣海峽的我們則要關心國家未來是否也會發生這樣的情況，他並強調，能源安全其實不只是經濟問題，台積電用電佔全台灣8%，台灣如果要成為「AI之島」，電從那裡來？除了是經濟問題，更是國家安全問題，今天上午他接見外賓時，大家都指出台灣最大的安全風險漏洞，就是能源問題，但民進黨仍以意識型態主導，不管國家安全與經濟發展。

朱立倫表示，民進黨說不缺電，但他要請問，輝達等重要AI大廠要在台灣擴廠，電從那裡來？而且能源供應牽涉輸送線的安全，在目前兩岸關係狀態下，可能確保安全嗎？這個問題讓所有外賓都存疑，而每次的兵推結果也是如此，這就是台灣安全的最大漏洞。

他強調，國家安全責任屬於全民，不分朝野，民進黨不肯負責任，國民黨還是要負起責任，從國家安全戰略法、兵推再到反登陸等保衛台灣議題，都是為了台灣好，希望民進黨不要再抹紅在野黨，民進黨當局應該虛心以對，用具體行動捍衛中華民國。

針對中國台企聯昨天聲明呼籲民進黨不要在兩岸關係上提油救火，朱立倫表示，民進黨尤其是賴清德總統上任後，不斷製造很多問題，造成國內對立與兩岸衝突，他呼籲賴清德做為負責的領導人，應該促進和平，減少爭議，民進黨政府尤其是賴清德總統應該以人民為念，讓大家過安定、安全與安全的好日子。

有關立法院國民黨團總召傅崐萁提出的「花東三法」，引起黨內外爭議，是否應該先聽取黨內意見？朱立倫則說，任何地方重要建設法案都要尋求共識，黨部也會就環境、財務等可行性提供黨團意見，「花東三法」有其必要性，但也應該在取得共識的過程中讓社會多了解，不同的意見多溝通，最後再形成推動政策。

國民黨主席朱立倫（右三）5日出席「諾曼第登陸80週年省思國家安全」座談會，並與立委陳永康（左三）及與會的學者專家合影。（記者廖振輝攝）

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