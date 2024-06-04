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寶可夢盜版猖獗！ 柳采葳要求辨識 蔣萬安被考倒

市議員柳采葳就盜版寶可夢卡議題，質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

市議員柳采葳就盜版寶可夢卡議題，質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

2024/06/04 19:19

〔記者楊心慧／台北報導〕寶可夢遊戲機台深受大、小朋友喜愛，台北市有100處寶可夢遊戲機台，台北市議員柳采葳在市政總質詢揭露，市面上流竄不少盜版寶可夢卡且難以分辨，她更於議場拿出寶可夢正版及盜版卡給蔣萬安分辨，結果連蔣萬安也分辨不出來。

柳采葳質詢時拿出正版、盜版兩種卡給蔣萬安辨識；蔣萬安也笑說，會不會兩張都給假的？他看了看直呼，幾乎一樣，分辨不出來。柳采葳則說，要分辨很難，但只有從字母卡，盜版的字母e是斜的、a尾巴有翹起來。

柳采葳表示，市面上流竄各種盜版寶可夢卡，盜版卡與正版卡幾乎相同、難以分辨，更誇張的是，盜版寶可夢卡也能在機台上玩，連夾娃娃機裡面也有寶可夢卡，保夾金額高達1980元，超過保夾最高上限790元，有民眾在臉書購買寶可夢五星卡10張4200元，到貨後發現只有五星卡5張且內含假卡，後續賣家態度消極不願處理且無法聯繫，才驚覺遭詐。

柳采葳指出，寶可夢卡詐騙猖獗，連北市少年警察隊也關心，派出大頭娃娃向民眾進行犯罪預防宣導，其實盜版卡充斥，在台北市學生間成普遍的詐騙案，平均每週都有。

柳采葳向局處調閱資料發現，2020年至今年4月共513名學生遭「假網拍詐騙」，去年高達174名學生受害，呼籲警察局應加強清查嫌犯資金流、資通流，強化網路防制作為、落實分齡分眾宣導，防止民眾及更多學生受騙。

台北市警察局回應，目前警方都專責於打詐，對少年詐騙這部分，有加強的必要，未來會強化。

台北市議員柳采葳就盜版寶可夢卡議題，質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

台北市議員柳采葳就盜版寶可夢卡議題，質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

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