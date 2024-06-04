為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

台南農改場開發黑豆加工 保留全營養新技術

台南農改場廠長羅正宗說明黑豆具有豐富的蛋白營養。（記者楊媛婷攝）

台南農改場廠長羅正宗說明黑豆具有豐富的蛋白營養。（記者楊媛婷攝）

2024/06/04 17:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕黑豆具有豐富的營養，農業部台南農業改良場開發新技術，讓黑豆可以有效釋放植物性優質蛋白，提高游離胺基酸、生物活性胜肽等機能成分，將有助開發銀髮族機能性保健食品外，另一開發的新技術則可萃取黑豆精華，可製成黑豆素滴精或黑豆飯等產品。

農業部近年推廣大糧倉計畫，台南農改場場長羅正宗表示，我國大豆栽種面積從2011年僅54.5公頃後逐步成長，去年達4102公頃，其中主要的種植區域為台南、屏東、雲林，羅正宗表示，黃豆、黑豆、毛豆都是大豆家族，而在各種豆類中，每百公克的黑豆所有的粗蛋白有37克，高於黃豆的35.6克、毛豆的12.5克，黑豆更具有黃豆、毛豆沒有的葉酸，B-胡蘿蔔素的含量更是將近黃豆的百倍。

羅正宗表示，相比動物性蛋白，黑豆有的植物性蛋白更穩定，不會因為高溫烹調而變性，可保有較完整的營養價值，並且低脂、低膽固醇，為盡可能留住黑豆的營養，該場研發「黑豆機能性成分製備技術」，該技術縮短製程、提升機能性，運用生物性水解技術，將黑豆細胞壁溫和破壞，有效釋放植物性優質蛋白，提升小分子蛋白（游離胺基酸）、生物活性胜肽、多酚類黃酮化合物和支鏈胺基酸含量等機能成分，低乳糖、易吸收，除可應用於銀髮族機能性保健素材，也能提供運動族群更便利的植物性胜肽補充品。

台南農改場研發的另一項技術則是「黑豆植物性飲品調製技術」，羅正宗表示，這是導入定溫熟化技術，保留黑豆營養的植物性飲品，並利用高壓水解技術淬取精華，濃縮活性營養，瞬間保鮮，可常溫保存外也能即泡即飲，同樣技術還可用來製作素滴精、黑豆飯等。

羅正宗表示，相關技術都已經濟轉給民間廠商，民眾很快就可品嘗國產黑豆製作加工品的美味，未來也會持續開發相關農產品加工技術，他表示開發相關加工技術，可以確保農民收入，例如黑豆的契作面積就有30公頃，廠商用每公斤30元收購。

台南農改場開發黑豆機能性成分製備技術，可有效釋放黑豆具有的豐富植物蛋白。（記者楊媛婷攝）

台南農改場開發黑豆機能性成分製備技術，可有效釋放黑豆具有的豐富植物蛋白。（記者楊媛婷攝）

台南農改場開發的黑豆植物性飲品調製技術，可運用製成素滴精等。（記者楊媛婷攝）

台南農改場開發的黑豆植物性飲品調製技術，可運用製成素滴精等。（記者楊媛婷攝）

黑豆的營養比黃豆、毛豆更豐富。（記者楊媛婷攝）

黑豆的營養比黃豆、毛豆更豐富。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
親手種黑豆釀醬油 嘉義「朴石連線」社區跨域合作
2023/03/26 10:18

親手種黑豆釀醬油 嘉義「朴石連線」社區跨域合作
3成青農 新豐雜糧產銷第1班超優
2023/11/06 05:30

3成青農 新豐雜糧產銷第1班超優

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
擴展國產蕎麥面積 官田農民爭取調高轉作獎勵金1分地6000元
2024/05/06 20:15

擴展國產蕎麥面積 官田農民爭取調高轉作獎勵金1分地6000元

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播