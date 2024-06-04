台南農改場開發黑豆加工 保留全營養新技術

台南農改場廠長羅正宗說明黑豆具有豐富的蛋白營養。（記者楊媛婷攝）

2024/06/04 17:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕黑豆具有豐富的營養，農業部台南農業改良場開發新技術，讓黑豆可以有效釋放植物性優質蛋白，提高游離胺基酸、生物活性胜肽等機能成分，將有助開發銀髮族機能性保健食品外，另一開發的新技術則可萃取黑豆精華，可製成黑豆素滴精或黑豆飯等產品。

農業部近年推廣大糧倉計畫，台南農改場場長羅正宗表示，我國大豆栽種面積從2011年僅54.5公頃後逐步成長，去年達4102公頃，其中主要的種植區域為台南、屏東、雲林，羅正宗表示，黃豆、黑豆、毛豆都是大豆家族，而在各種豆類中，每百公克的黑豆所有的粗蛋白有37克，高於黃豆的35.6克、毛豆的12.5克，黑豆更具有黃豆、毛豆沒有的葉酸，B-胡蘿蔔素的含量更是將近黃豆的百倍。

羅正宗表示，相比動物性蛋白，黑豆有的植物性蛋白更穩定，不會因為高溫烹調而變性，可保有較完整的營養價值，並且低脂、低膽固醇，為盡可能留住黑豆的營養，該場研發「黑豆機能性成分製備技術」，該技術縮短製程、提升機能性，運用生物性水解技術，將黑豆細胞壁溫和破壞，有效釋放植物性優質蛋白，提升小分子蛋白（游離胺基酸）、生物活性胜肽、多酚類黃酮化合物和支鏈胺基酸含量等機能成分，低乳糖、易吸收，除可應用於銀髮族機能性保健素材，也能提供運動族群更便利的植物性胜肽補充品。

台南農改場研發的另一項技術則是「黑豆植物性飲品調製技術」，羅正宗表示，這是導入定溫熟化技術，保留黑豆營養的植物性飲品，並利用高壓水解技術淬取精華，濃縮活性營養，瞬間保鮮，可常溫保存外也能即泡即飲，同樣技術還可用來製作素滴精、黑豆飯等。

羅正宗表示，相關技術都已經濟轉給民間廠商，民眾很快就可品嘗國產黑豆製作加工品的美味，未來也會持續開發相關農產品加工技術，他表示開發相關加工技術，可以確保農民收入，例如黑豆的契作面積就有30公頃，廠商用每公斤30元收購。

台南農改場開發黑豆機能性成分製備技術，可有效釋放黑豆具有的豐富植物蛋白。（記者楊媛婷攝）

台南農改場開發的黑豆植物性飲品調製技術，可運用製成素滴精等。（記者楊媛婷攝）

黑豆的營養比黃豆、毛豆更豐富。（記者楊媛婷攝）

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