康橋校車兩度翻車處 文山隧道鋪面開工預計7/5完工
〔記者何玉華／台北報導〕新北市私立康橋中學校車今年上半年，兩度在台北市信義快速道路文山隧道打滑翻覆，台北市議員洪健益今（3）天在市議會質詢時指出是否因路面為水泥鋪面，抓地力不足所致；台北市工務局新建工程處處長林昆虎表示，水泥鋪面長期使用後，不排除在下雨天會降低抗滑性，去年已執行文山隧道北往南更換為瀝青混凝土鋪面，南往北的路段改善今（3）天開工，預計7月5日完工。
康橋校車今年3月11日在信義快速道路文山隧道打滑翻覆，造成20人就醫，沒想到不到2個月，5月21日，康橋校車又在同一地點發生車禍，造成2名學生受傷，所幸治療後無大礙，均已返家休養。
洪健益指出，兩次事故都發生在雨天，第一次事故發生時，當地速限70，駕駛自稱時速70至80，警察局檢討報告指稱疑似超速導致車輛失控翻覆，但第二次事故並沒有超速的情形，而從當時的路面現場照片看起來，都有濕滑、水氣無法散去的情形，質疑是否因是水泥鋪面所致？而目前北市13處隧道，除文山、金龍、民權3處是水泥鋪面外，其餘都是瀝青混凝土鋪面。
洪健益指出，肇事原因是否與水泥路面有關，目前由中央運安會調查中，新工處也將辦理文山隧道南往北路面更新，但歷史更久的金龍、民權隧道使用也都在30年左右，亟需更新。
林昆虎表示，因常接到民眾反應行車舒適度不佳而進行更新，文山隧道南向北路段今（3）日開工，預計7月5日完工，工程包括路面伸縮縫、施工縫及裂縫清整及瀝青填膠，以及辦理全線車道瀝青混凝土銑刨加鋪作業，更新範圍長度1492公尺，金龍、民權隧道也會在今年接著改善。