康橋校車兩度翻車處 文山隧道鋪面開工預計7/5完工

新北市私立康橋中學校車兩度在台北市信義快速道路文山隧道打滑翻覆，新工處即日起進行路面更新。（台北市新建工程處提供）

2024/06/03 17:28

〔記者何玉華／台北報導〕新北市私立康橋中學校車今年上半年，兩度在台北市信義快速道路文山隧道打滑翻覆，台北市議員洪健益今（3）天在市議會質詢時指出是否因路面為水泥鋪面，抓地力不足所致；台北市工務局新建工程處處長林昆虎表示，水泥鋪面長期使用後，不排除在下雨天會降低抗滑性，去年已執行文山隧道北往南更換為瀝青混凝土鋪面，南往北的路段改善今（3）天開工，預計7月5日完工。

康橋校車今年3月11日在信義快速道路文山隧道打滑翻覆，造成20人就醫，沒想到不到2個月，5月21日，康橋校車又在同一地點發生車禍，造成2名學生受傷，所幸治療後無大礙，均已返家休養。

洪健益指出，兩次事故都發生在雨天，第一次事故發生時，當地速限70，駕駛自稱時速70至80，警察局檢討報告指稱疑似超速導致車輛失控翻覆，但第二次事故並沒有超速的情形，而從當時的路面現場照片看起來，都有濕滑、水氣無法散去的情形，質疑是否因是水泥鋪面所致？而目前北市13處隧道，除文山、金龍、民權3處是水泥鋪面外，其餘都是瀝青混凝土鋪面。

洪健益指出，肇事原因是否與水泥路面有關，目前由中央運安會調查中，新工處也將辦理文山隧道南往北路面更新，但歷史更久的金龍、民權隧道使用也都在30年左右，亟需更新。

林昆虎表示，因常接到民眾反應行車舒適度不佳而進行更新，文山隧道南向北路段今（3）日開工，預計7月5日完工，工程包括路面伸縮縫、施工縫及裂縫清整及瀝青填膠，以及辦理全線車道瀝青混凝土銑刨加鋪作業，更新範圍長度1492公尺，金龍、民權隧道也會在今年接著改善。

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