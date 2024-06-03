曝廣慈社宅電梯故障是人禍 議員洪健益：住都中心狀況外

台北市長蔣萬安坦承廣慈社宅電梯故障為人禍，將依合約相關規定懲處。（記者方賓照攝）

2024/06/03 17:09

首次上稿15:53

更新時間17:09（新增住都中心回應）

〔記者詹湘淇／台北報導〕北市廣慈博愛園區D區社宅昨因連日降雨導致四部電梯全數故障，今日上午已有一部電梯恢復運作，其餘三部仍在搶修中。民進黨議員洪健益今揭電梯故障主因，由於清洗水塔時因水壓不夠，採手動作業卻無人監督，顯然是人為疏失釀禍，社宅內許多長者、身心障礙者出入都要從1樓爬到27樓，連外送員都不願上樓，住都中心卻僅送了60個便當，根本就在狀況外。

住都中心：週三全數修復電梯 研議補償方案

住都中心回應，若經釐清為人為疏失將依契約規定究責，預計週三將電梯全數修復完畢，將與都發局研議住戶補償方案，並建立相關SOP機制以確保系統運作無虞。

民進黨議員洪健益今於市政總質詢時曝光電梯故障主因，由於日前清洗水塔時改以手動調整水壓，清洗完畢後竟未手動回復，無人監督才釀災。洪健益批評，市府一年付給物業管理公司上億元管理費用，卻因失職造成纜線浸濕、電梯受損，顯然是人為疏失。

洪健益指出，電梯故障造成長者、身心障礙者極大不便，不論出入或上下班都要從1樓爬到27樓，連外送員也拒絕上樓，D區社宅家戶多達260戶，住都中心卻僅送了60份便當。洪健益說，直至今早僅有一部電梯修復完畢，當地里長本身是80歲的身心障礙者，今早還特地爬上樓勘查情況，住都中心根本在狀況外。

台北市長蔣萬安坦承，會依合約相關規定懲處，責任釐清後將循過往處理方式，盡可能減免租金，造成住戶、身心障礙朋友的不便，市府會深刻檢討。

住都中心表示，今早經都發局、住都中心、營造廠商、電梯廠商至社宅現場會勘後，研判本次進水係因5月底社宅頂樓水塔清洗完後，系統在補水過程中發生溢水，並因排水宣洩不及致流入梯廳，尚需釐清為設備故障或人為操作不當所致。都發局已要求廠商以一週時間觀察設備運作情形，若經釐清為人為疏失，將依契約規定追究廠商責任。

住都中心說明，本次停機影響住戶260戶，其中獨居長者9戶，行動不便者6戶，昨晚已協助有需要的住戶提供晚餐，今早也提供早餐，如有外送需求也請物業人員協助送達，致力減少本次影響所造成之不便，同時提供住戶及時的需要與協助，並將與都發局研議住戶補償方案，儘速確認後提出。

住都中心表示，廣慈2區D1棟因進水導致電梯無法運作，住都中心接獲通知後即責成物業廠商、電梯廠商及機電人員於現場緊急處理，今日上午5時已一台電梯完成修復，致力於今晚6時前再修復一台，預計本週三全部恢復運作。住都中心補充，為避免類似情況發生，住都中心將建立SOP，未來社宅水塔清洗完畢後，將請物業廠商安排人員在現場確認水塔補水完成，且所有系統復歸正確後回報中心，且確認住戶可正常使用後，現場人員才可離開，以確保系統運作無虞。

民進黨議員洪健益指出，廣慈社宅電梯故障是因洗水塔出現人為疏失，但北市住都中心卻在狀況外。（記者方賓照攝）

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