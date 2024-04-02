英國工黨國會團會蔡總統 讚噶瑪蘭威士忌登世界舞台

蔡英文總統今接見「英國工黨國會議員訪團」，率團的梁辛尼勛爵讚許台灣8年來的成就，證明穩定的政局會帶來長期的戰略思維與投資，他也讚許噶瑪蘭威士忌，不到20年的時間即成功登上世界舞台。（總統府提供）

2024/04/02 16:03

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見「英國工黨國會議員訪團」，感謝訪賓成立「工黨台灣之友會」，強化英國友台力量，期盼台英持續深化合作，英國也能支持台灣申請「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的入會案，讓雙方建立更緊密的夥伴關係；率團的梁辛尼勛爵讚許台灣8年來的成就，證明穩定的政局會帶來長期的戰略思維與投資，他也讚許噶瑪蘭威士忌，不到20年的時間即成功登上世界舞台。

蔡英文表示，非常歡迎梁辛尼勛爵（Lord Leong）以「工黨台灣之友會」共同主席，以及工黨影子商業及貿易副大臣身分，率領工黨議員訪問台灣，相信此行將增進台灣與英國的相互瞭解，也讓未來合作更加緊密，她也感謝訪賓去年3月成立「工黨台灣之友會」，強化英國友台力量，持續促進台英國會交流，並感謝英國國會對台海議題的重視。

蔡英文指出，去年英國下議院外交委員會及國防委員會都發表印太報告，關切台海和平對全球的重要性，維護印太區域的和平穩定是國際共識，期待台灣與英國和其他民主國家一起努力，促進區域的繁榮發展。

蔡英文說，過去幾年，台灣和英國在經濟、科技及離岸風電等交流都有豐碩的合作成果，去年台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」更具有指標性意義，相信未來雙方將能在數位貿易、投資、再生能源及淨零碳排等領域深化合作，為彼此創造雙贏的發展。蔡提到，隨著英國加入CPTPP，期盼英國支持台灣的申請入會案，讓台灣和英國建立更緊密的夥伴關係，共同為世界帶來更多貢獻。

梁辛尼勛爵指出，過去8年，台灣在執政黨及蔡總統領導下，取得令人讚嘆且振奮的活力、動能及經濟成就，證明穩定的政局會帶來長期的戰略思維與投資，這在競爭激烈且快速變遷的全球環境至關重要，英國工黨成員對此正密切關注。他認為，支持中小企業有助於打造靈活並具前瞻性的經濟，中小企業在台灣經濟中占有主導地位、占企業總數約98%，他對此深感興趣，此行也著重關注此議題。

梁辛尼勛爵也提到噶瑪蘭威士忌，這個令人驚嘆的台灣威士忌品牌在不到20年的時間即成功登上世界舞台；除了向其他國家學習經驗與技術外，更經由適應這座美麗寶島的獨特環境，並注入台灣創業精神，成就出世界級的產品，這是透過向全球學習來持續創新、融合既存傳統與現代科技的成功案例，深具啟發性。

最後，梁辛尼勛爵祝福台灣未來在總統當選人賴清德領導下一切順利，盼有機會以政府代表身分再度訪台，以持續強化兩國經貿、教育、文化連結，互相交流學習。訪團成員還包括英國國會上議員葛蘭崔斯托勛爵（Lord Grantchester）、麥尼柯勛爵（Lord McNicol）、下議員霍奇珊（Sharon Hodgson）、薔森（Diana Johnson）、彌蘇拉（Navendu Mishra）、偉斯托（Andrew Western）等人。

蔡英文總統今接見「英國工黨國會議員訪團」，率團的梁辛尼勛爵讚許台灣8年來的成就，證明穩定的政局會帶來長期的戰略思維與投資，他也讚許噶瑪蘭威士忌，不到20年的時間即成功登上世界舞台。（總統府提供）

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