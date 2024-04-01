主張刪除特別預算動支但書 徐欣瑩：落實監督制衡強化審查機制

國民黨立委徐欣瑩等18人提出「預算法修正草案」，主張刪除特別預算因緊急需要可先動支部分預算的但書條款，徐欣瑩說明，提案的用意是落實監督制衡強化預算審查機制。（資料照）

2024/04/01 19:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委徐欣瑩等18人提出「預算法修正草案」，主張刪除特別預算因緊急需要可先動支部分預算的但書條款，官員憂心若發生經濟大蕭條或大地震，將無法預先支應，這種提案真的是亂來。對此，徐欣瑩今晚透過臉書表示，她是不要讓政府浮濫編列預算，讓特別預算回歸緊急的用途。

徐欣瑩指出，該提案的用意是落實監督制衡強化預算審查機制，要防止行政部門藉著「特別」、「緊急」的名義，把一些原本可以用年度預算編列的計畫，都用特別預算的名義來編列，然後用「緊急」的藉口來迴避民意的監督。

徐欣瑩表示，首先，現行制度就有第一、第二預備金和災害準備金制度，足以因應特別災害。其次，現行法規定「得先支付」，既無標的、範圍，更無比例，尤其先支付後如果立法院對特別預算不予通過，怎麼辦？難道把立法院當橡皮圖章一定會通過特別預算案？

第三、如果真的有急迫情況需要通過特別預算，只要有正當性，社會和立法院必定支持，很快就會通過預算，又何必未通過預算先支付？

徐欣瑩呼籲朝野立委一起支持強化預算審查的機制，一起落實預算制度的健全。無論哪一個政黨執政，都要落實民主政治的監督制衡機制，為民眾的福祉與權益共同努力。

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