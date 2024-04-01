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交通部下修今年來台觀光人次目標 藍委：政治凌駕專業

交通部下修今年來台觀光人次目標至1000萬人次，立法院國民黨團書記長洪孟楷（右2）抨擊執政黨的意識形態，導致政治凌駕專業。（記者方賓照攝）

交通部下修今年來台觀光人次目標至1000萬人次，立法院國民黨團書記長洪孟楷（右2）抨擊執政黨的意識形態，導致政治凌駕專業。（記者方賓照攝）

2024/04/01 12:32

〔記者林欣漢／台北報導〕交通部觀光署今年訂出1200萬人次國際觀光客來台目標，但觀光署長周永暉日前坦言，少了陸客，勢必要下修標準，將改為1000萬人次。對此，立法院國民黨團書記長洪孟楷受訪表示，因為執政黨的意識形態，導致政治凌駕專業、市場及業者的辛苦，真的很不可取。

洪孟楷指出，他今天看到交通部長王國材親口承認，目標下修是因為陸客無法開放的關係。春暖花開之時，各國都在搶觀光人、財，之前疫情時期，各行各業都非常辛苦，現在因為執政黨的意識形態，導致政治凌駕專業、市場及業者的辛苦，真的很不可取。

洪孟楷說，現在自由行多，團客相對少，對於中南部觀光業者無法獲得足夠的觀光市場資源，請主管機關苦民所苦，不要再政治凌駕專業，台灣的好山好水要為更多人看見，我們共同努力為觀光加油。

國民黨立委陳玉珍也說，開放陸客來台不只是對觀光產業有幫助，以金門為例，對各行各業都會雨露均霑，政府用政治理由阻擋兩岸人民的往來，事實上陸客來台不只是幫助觀光產業，也提高兩岸交流的善意，政府不要再用意識形態來思考，還是應該以民為念，拯救觀光產業等各行各業，並降低對岸敵意，應該儘快開放。

另外，媒體詢問，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）密集訪台，是否仍對準總統賴清德有疑慮？

對此，陳玉珍說，羅森伯格此次訪台，是要為賴清德就職演說設下框架，賴清德當選時，美國就有說不支持台獨，後來這段時間兩岸關係一直升溫，美國應該是希望賴演說時，什麼可以說、什麼不能說，美國是中華民國的上位指導國，一直以來台灣都被當作美國的棋子，已經讓我們的國家陷入不是那麼好的處境，但是畢竟兩岸和平還是攸關國際局勢，還是希望能和緩的發展。

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