二殯爭議、1999個資外洩北市議會有疑慮 預算暫擱將朝野協商

台北市第一殯儀館將拆除，治喪量能將轉移至第二殯儀館。（記者蔡思培攝）

2024/01/29 18:48

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後首度編列總預算案，不少爭議案件遭北市議會暫擱、或直接送政黨協商。議會今下午召開臨時大會，審議民政、財建相關預算，第二殯儀館殯葬專區、1999專線個資外洩等議題受議員關心。議員王欣儀指，二殯擴建後，一殯量能將轉移恐衝擊二殯周邊住宅區，呼籲殯葬處今年盡速評估適當地點設置殯葬專區。議員簡舒培則說，北市近來有學生以1999反映學校霸凌，個資卻遭外洩，呼籲市府加強把關。議長戴錫欽裁示，相關預算暫擱再進行朝野協商。

王欣儀指，二殯周邊為安寧住宅區，卻長期有殯葬服務業混入住宅區，一殯拆除後殯葬量能會轉移至二殯，違法殯葬業問題可能加劇，呼籲殯葬處推出合法殯葬專區納管，避免影響居民品質。簡舒培也說，大安區黎元里在二殯對面，有很多殯葬業進駐社區造成民眾困擾，未來可能越來越多，一殯結束營運後，黎元里殯葬負擔可能增加。

殯葬處長張世昌表示，曾考慮在鄰近二殯的台北自來水園區設殯葬專區，但用地為自來水用地，民眾仍可能擔憂用水，且內政部也認為該地應先做都市計畫變更，最後只能放棄。另一個可能設置點是原黎元市場用地，該地點市府規劃設置公宅，惟議會委員會有不同看法，後續要看朝野協商結果，再作進一步評估。

北市議員顏若芳、簡舒培也關心1999個資外洩問題，曾有北市學生透過陳情學校教練有性平、霸凌事件，陳情資訊卻被該教練掌握，更遭威脅撤案。簡認為1999主管機關研考會應掌握洩密事件，讓公務員在承辦中謹守分寸不洩密，否則未來沒人敢陳情。

對此研考會主委俞振華表示，人為層面可能有疏失，未來會用教育訓練讓話務人員更機警，也會針對議員建議會再研擬SOP。研考會補充，若民眾遇到機關辦理業務過程中涉及洩密或違反保密規定事件，可撥打1999轉1743政風處專線。

北市議員汪志冰則關心北投大樓及市場改建工程，未來大樓規畫地下四樓停車場，但若扣除附屬單位停車位、部分市場理貨區，剩餘停車可能空間不足，難滿足未來消費者停車需求。汪建議市府未來細部規畫，若地質探勘無安全疑慮，可規劃開闢地下第五層停車場規畫。

台北市議會今下午召開臨時大會，審議民政、財建相關預算。（記者蔡思培攝）

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