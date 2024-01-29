台科大方程式賽車隊遠征澳洲，首參賽就獲頒最佳貢獻獎。（台科大提供）

2024/01/29 16:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕發揮工程與電機強項登上國際舞台！台科大方程式賽車隊日前赴澳洲墨爾本參加為期4天的FSAE（Formula Society of Automotive Engineers）方程式聯賽，除完成所有靜態檢驗，取得耐久賽資格外，還獲頒Harry Watson最佳貢獻獎，成為該場比賽中唯一獲獎的亞洲車隊。

FSAE是南半球最大的方程式聯賽，賽前學生需打造一台合規的方程式賽車，通過主辦方所有靜態檢驗，包含電力、機械、傾斜、淋雨、煞車等測試，才能進入動態檢驗，如直線加速、八字繞錐等，最後才是耐久賽項目。這次的FSAE聯賽共吸引6個國家、超過 36支車隊報名。

台科大方程式賽車隊副隊長賴宗佑指出，團隊在賽前必須要實際參與車輛的設計與製造，過程中非常考驗學生們對於車輛及各自領域的熟悉度。起初，評審認為車輛需要調整電池箱結構，團隊多方考量後決定重組電池，而車輛的部分動力系統也需要配合進行改動，面對語言及人生地不熟、需要外出購買相關零組件等種種挑戰。經過團隊努力不懈之下，終於在一波三折中完成電池箱的重新設計與組裝，煞車測試也有驚無險的順利通過。

台科大賽車隊中也有一位來自巴拉圭的成員Nicolás Fleitas，他分享，比賽結束後各國車隊交換隊服的場面令他印象深刻，所有一路以來認識的友隊、朋友們都交換隊服以表達尊重與支持，如果沒有扎實的技術與堅定的意志力，無法走到這一步。

台科大方程式賽車隊創隊隊長陳柏華指出，3年前剛創立台科大賽車隊時僅有4位成員，如今已發展成擁有20多位成員的堅強團隊，不負眾望打造出電動賽車「Leopard 01」參與本次競賽，達成創隊宗旨之一「於國際賽事中通過檢驗取得成績」的目標，也期待團隊能繼續努力獲得佳績。

台科大指出，方程式賽車隊成立至今僅短短2年半，這是首次參加國際賽事，這次的成功不僅是在造車技術上的肯定，也是台科大車隊邁向國際舞台的里程碑。台科大方程式賽車隊隊長廖翊宏說，希望借鑒參與賽事的寶貴經驗以及與其他學校交流的成果，進一步提升車隊水平，具體規劃改善方向如擴大團隊編制、車輛技術更新等。

台科大方程式賽車隊遠征澳洲，首參賽就獲頒最佳貢獻獎。（台科大提供）

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