同仁搶命成功！北榮忘年會醫師醒了 「神經沒受損 四肢活動正常」

北榮院長陳威明表示，昏倒的住院醫師已經清醒。（資料照）

2024/01/28 21:13

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總昨（27日）晚舉辦忘年會活動，一名骨科住院醫師表演時昏倒，引發現場一片震驚，趕緊送往北榮使用葉克膜救治。北榮院長陳威明今（28）晚表示，該名醫師已經醒過來，意識清楚，手腳也都沒有問題，他人剛剛還在醫院探望，並緊握對方的手。

陳威明指出，該件意外發生後，整個醫院士氣低迷，他昨天也忙到半夜，一夜無法成眠，畢竟每個醫師都是父母的心頭肉，他是醫院的大家長，就要照顧他們。現在人仍在醫院的他說，剛才他握著該名醫師的手，確定對方已經清醒，手腳也都沒有問題。

在該名醫師醒來後，陳威明也寫信給北榮員工，內容為「報告大家一個好消息，住院醫師剛剛醒來了，我們醫療團隊實在是令人感動！太厲害了！非常謝謝骨科第一線參與搶救的醫護同仁，急診部的同仁，張效煌主任率領的ECMO團隊及心臟外科團隊，執行心導管檢查的心臟科醫護同仁，還有三樓心臟外科加護病房的辛苦的護理師，思源手術室同仁，消防局E M T團隊好朋友…台北榮總以你們為榮❤️❤️❤️❤️❤️確定神經沒有受損，四肢活動正常，過了這一個大難關，希望心臟可以日漸恢復，我們團隊繼續努力，把我們的榮總人救回來！威明叩首感恩」。

另外，陳威明也再次強調，該名醫師沒有遭到灌酒，因此自他任職院長以來，就不准主管要同仁喝酒，甚至會開玩笑跟對方說：「你乾、你考績就乙等」，主要考量人家將孩子送來醫院學習，萬一出事怎麼辦？必須要尊重、保重健康，喝茶、喝果汁都可以，就是不要追酒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法