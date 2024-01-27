北市府推「台北戲劇獎」 議員建議與民間合作籌辦、謹慎用預算

台北市文化局去年推出「你看戲．我買單」政策，開放年輕市民免費看戲，照片為蔣萬安出席首場全民大劇團《海角七號》造夢者音樂劇活動。（台北市文化局提供）

2024/01/27 21:44

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局今年將推出專為劇場界表演工作者的獎項「台北戲劇獎」，預計4月公布簡章、明年6月舉辦紅毯頒獎典禮。民進黨台北市議員何孟樺建議，應和相關領域從業人士溝通，與民間合作籌辦，而預算高達1380萬元，比台北文化獎、文學獎、電影講的預算還高，她要求應審慎監督預算執行的必要性，錢要花在刀口上。

台灣的電影、音樂、電視劇分別有金馬獎、金曲獎、金鐘獎等「三金典禮」，更是每年演藝圈的盛事，孕育出許多帝后，不過劇場界卻苦無獎項，多年來戲劇界表演工作者盼望著能有屬於戲劇的獎項，有一天能夠走上紅毯接受表揚；台北市文化局籌備1年，擬推出「台北戲劇獎」，預計4月公布報名簡章，下半年進行現場演出初審，明年6月舉辦紅毯頒獎典禮。

何孟樺樂見台北市開了第一槍，讓戲劇工作者能擁有屬於本土戲劇的獎項，但此議題過去正反意見不一，認為文化局在籌辦前，應先與文化部、國家傳統藝術中心及相關領域從業人士積極溝通，並與民間合作籌辦，才能夠更公允、多元，進而持續成為台灣戲劇獎項的領頭羊。

何孟樺質疑，台北戲劇獎目前預計將耗資1380萬元，相關預算比台北文化獎、文學獎，甚至電影獎的頒發預算都還高，恐成為文化局耗資最大的獎項，應審慎監督預算執行的必要性，並參考國外獎項執行案例，讓納稅錢花在刀口上，兼顧對本土戲劇的扶植。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法