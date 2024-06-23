北市今年首次熱浪通報 醫︰適時補水

2024/06/23 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕中央氣象署昨白天對全國十六縣市發布高溫橙色燈號，台北市更發布今年首次熱浪通報，並通報十局處啟動因應措施，包含灑水降溫、戶外工作勞動檢查等。台北市立聯合醫院急診主任鍾稟彥提醒，無論在室內室外，都一定要適時補充水分，每個人需要攝取的水量不同，建議觀察排尿狀況，至少三到四個小時要上一次廁所才代表喝水量夠。

鍾稟彥說，預防中暑的方法不外乎就是適時補充水分、不要直曬太陽並充足休息，他說許多人會有迷思，認為一天至少要喝二公升、甚至三公升的水才夠，但他說其實每人每天需要攝取的水量不同，應該依照排尿的狀況來判斷，一般來說，一天至少上廁所五次左右才算正常。

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鍾稟彥解釋，有人可能流汗量非常大，就需要補充越多水分，醫學上來講，比較喜歡以排尿量和排尿次數來判斷攝取水分是否足夠，有上廁所才代表身體水分夠。他說，三到四個小時一定要上一次廁所才代表喝水量夠，民眾也可以透過尿液顏色觀察，如果顏色偏深就代表水喝不夠。

環保局也提醒，民眾若身體感覺不適，如體溫升高、輕微的噁心、頭暈、頭痛、耳鳴、全身無力等徵狀，可能是熱傷害的徵兆，應立即休息、補水，如相關症狀持續則應尋求醫療協助。

根據衛福部疾管署統計，六月截至十六日為止，全台至少新增一六一人次因熱傷害就醫，北市府因應高溫共通報十個局處啟動相關因應措施，包含環保局以回收水執行高溫道路灑水；公園處澆灌公園綠地植栽，以調節都市微氣候；勞動局執行戶外工作者的勞動檢查；社會局啟動獨居長者關懷服務；教育局進行預防熱傷害宣導，並通知各級學校調整戶外課教學地點。

另外，衛生局及市場處加強衛教宣導，輔導食品業者及市集、攤販食品安全宣導；水利處及衛工處操作截流設施及污水處理系統，提升河川自淨及涵容能力；消防局則整備緊急救護，以因應各種緊急救援情況。

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