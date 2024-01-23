為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

台北市場發展基金累積虧損逾32億 市府編預算挹注15億補缺口

台北市議會財建委員會天審議環南、成功市場改建工程預算。（記者陳冠甫攝）

台北市議會財建委員會天審議環南、成功市場改建工程預算。（記者陳冠甫攝）

2024/01/23 21:14

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市議會財建委員會今天審議環南、成功市場改建工程預算，多位議員對物價調整增編預算有歧見；另外，台北市市場發展基金預算須撥補15億元，該預算一併與環南、成功市場改建工程送交政黨協商。據了解，市場發展基金截至去年12月帳面金額僅剩1.38億元，今年虧損5億8000餘萬，市場處說，虧損部分，若扣除折舊與攤銷5.24億，再扣除搬遷補助費1.2億元，將有結餘。

市場基金收入主要以市場地租、權利金為主，包含公有市場、部分市場下停車場、光華數位新天地、台北地下街、龍山寺地下街等。2020年到2022每年短缺2億到3億元，2023年虧損逾6億元，今年業務收入8億餘元，仍短缺約5億8000餘萬，累積虧損32億餘元，近5年都無剩餘可供分配。市場處補充，今年虧損部分，若扣除折舊與攤銷5.24億；再扣除搬遷補助費1.2億元，將有結餘。

近年來配合市場改建工程，開銷大增，2022年市府撥補16.42億元、2023年市府撥補18.6億元，今年2024年撥補預算15億元。市場處說，今年基金資本支出17.83億元，主要支付環南改建10.85億元為大宗；近年因配合市場工程與市府重大政策，積極辦理工程及各項政策預算執行，造成撥補金額較高，盼透過市府挹注市場發展基金，使基金有足夠資金來源，支應業務順利推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台北魚市過年促銷又來了！大尾一公斤白鯧只要1999元
2024/01/23 12:33

台北魚市過年促銷又來了！大尾一公斤白鯧只要1999元
台北年貨大街1/26登場 10商圈組4條龍拚優惠、首推免費接駁車
2024/01/22 16:34

台北年貨大街1/26登場 10商圈組4條龍拚優惠、首推免費接駁車

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚
蔣萬安興建3社宅預算初審過關！540戶最快明年動工
2024/01/19 18:50

蔣萬安興建3社宅預算初審過關！540戶最快明年動工
環南市場改建逾25年再追加預算 議員秦慧珠轟：創歷史紀錄的惡例
2024/01/18 18:46

環南市場改建逾25年再追加預算 議員秦慧珠轟：創歷史紀錄的惡例

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
北市樟新市場預定地 要做中繼市場還是社宅意見分歧
2024/01/16 16:31

北市樟新市場預定地 要做中繼市場還是社宅意見分歧
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播