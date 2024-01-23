台北市場發展基金累積虧損逾32億 市府編預算挹注15億補缺口

台北市議會財建委員會天審議環南、成功市場改建工程預算。（記者陳冠甫攝）

2024/01/23 21:14

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市議會財建委員會今天審議環南、成功市場改建工程預算，多位議員對物價調整增編預算有歧見；另外，台北市市場發展基金預算須撥補15億元，該預算一併與環南、成功市場改建工程送交政黨協商。據了解，市場發展基金截至去年12月帳面金額僅剩1.38億元，今年虧損5億8000餘萬，市場處說，虧損部分，若扣除折舊與攤銷5.24億，再扣除搬遷補助費1.2億元，將有結餘。

市場基金收入主要以市場地租、權利金為主，包含公有市場、部分市場下停車場、光華數位新天地、台北地下街、龍山寺地下街等。2020年到2022每年短缺2億到3億元，2023年虧損逾6億元，今年業務收入8億餘元，仍短缺約5億8000餘萬，累積虧損32億餘元，近5年都無剩餘可供分配。市場處補充，今年虧損部分，若扣除折舊與攤銷5.24億；再扣除搬遷補助費1.2億元，將有結餘。

近年來配合市場改建工程，開銷大增，2022年市府撥補16.42億元、2023年市府撥補18.6億元，今年2024年撥補預算15億元。市場處說，今年基金資本支出17.83億元，主要支付環南改建10.85億元為大宗；近年因配合市場工程與市府重大政策，積極辦理工程及各項政策預算執行，造成撥補金額較高，盼透過市府挹注市場發展基金，使基金有足夠資金來源，支應業務順利推動。

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