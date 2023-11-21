北市火鍋店爆霸凌！深夜掌摑員工 老闆娘竟稱「只是在玩」

北市松山區一家知名火鍋店爆出職場霸凌。火鍋示意圖，與本文無關。（資料照，記者魏伶如攝）

2023/11/21 18:42

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北市火鍋店女老闆霸凌員工「掌摑罵下賤」 勞動局長：不能接受

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區一間知名火鍋店近日被爆出職場霸凌，老闆深夜辱罵、掌摑女員工的畫面被民眾目擊並拍下，不只在網上掀起熱議，還驚動到北市勞動局派員前往該火鍋店稽查。

一名網友昨天（20日）在臉書社團「爆料公社二社」PO出數張照片和影片表示，本月18日深夜經過位於松山區敦化北路巷弄的一家知名火鍋店時，撞見老闆娘正在辱罵女員工，甚至甩員工巴掌。影片可以看到，老闆娘除了罵女員工「下賤」、「真他X自以為是」，還對員工的頭用力拍打3下，隨後又用力對員工搧巴掌，前前後後共搧了3下巴掌，員工似乎嚇得不敢反抗。

原PO還透露，這其實不是他第一次目擊到這種狀況，今年8月20日和9月6日的晚間，也都看過老闆對員工又打又罵，這次終於拍下證據，決定PO網揭發。

網友紛紛表示，「好扯！那些巴掌真響亮」、「這不只是霸凌還侮辱對方了吧！是賺多少才讓你這樣打？人家也有爸爸媽媽餒！」、「最討厭那種打人巴掌的，侮辱心態才會動手打人臉」、「打人巴掌就是不對，不管什麼原因」、「誇張！員工做的再怎樣不好！也不能動手打人！」、「賺你幾個錢有必要這樣嗎？太欺負人了！」、「這個老闆太扯了吧？是沒遇過壞人？」

目前該火鍋店遭出征後，臉書粉專已關閉，Google評論也顯示「永久歇業」。綜合媒體報導，北市勞動局勞動檢查處今天（21日）也派員到該店稽查，表示本案雖然尚未收到檢舉，不過檢查過後的確發現員工有因他人行為而遭受身體或精神上不法侵害的情況，雇主違反職業安全衛生法，已通知業者限期改善，若未改善將處3萬至15萬元罰鍰。轄區松山分局則表示，尚未接獲報案，但會主動前往了解。

另據《三立新聞網》報導，涉事店家今天雖將營業標示牌翻成「CLOSED」，但內部仍照常營業。針對爆料，老闆娘竟稱「根本沒有這件事」、「那天剛好在玩」，還說她與員工就像家人一樣，被打的女員工「平常也會對我丟垃圾桶」。

北市松山區知名火鍋店老闆深夜辱罵、掌摑女員工的畫面被民眾目擊並拍下。（圖翻攝自爆料公社二社）

北市松山區知名火鍋店老闆深夜辱罵、掌摑女員工的畫面被民眾目擊並拍下。（圖翻攝自爆料公社二社）

北市松山區知名火鍋店老闆深夜辱罵、掌摑女員工的畫面被民眾目擊並拍下。（圖翻攝自爆料公社二社）

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