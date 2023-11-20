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質疑「藍白合」違憲 林憲同函請中選會向憲法法庭聲請審查

律師林憲同。（資料照）

律師林憲同。（資料照）

2023/11/20 19:10

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨與民眾黨協商2024「藍白合」，不過雙方對於民調的統計誤差有認知落差，因而陷入僵局。無論藍白要合或不合，律師林憲同今天則從憲法角度提出不同觀點，林質疑總統副總統選罷法第22條賦予「兩個政黨」共推1組總統副總統候選人，屬於違憲立法，已函請求中央選委會向大法官憲法法庭聲請違憲審查。

林憲同指出，憲法賦予人民組織政黨的參政權利，以及賦予選舉權行使選舉總統副總統；本項民主憲政體制，不得另以立法加以侵害。人民是因政治理念不同，而向內政部分別辦理不同的政黨登記；人民則因政治理念不同，而可以依選舉法制自由，行使投票選舉不同候選人。

林憲同認為，總統副總統選罷法第22條，准許2個政黨合推1組候選人，以及由中選會公告政黨合推1組總統副總統候選人；本項總統選舉特別法制，已構成限制及侵奪人民的民主自由選舉投票參政權利。

林憲同指出，其指述總統副總統選罷法第22條構成違憲的法理，於2000年「連宋配總統選舉違憲」，是因未經人民提出告發檢舉違憲，構成台灣民主憲政歷史上的瑕疵紀錄，不在此論；中選會也不得引用「連宋配」作為拒斥本案違憲審查的案例。

林憲同主張，「侯柯『藍白配』」（假設性議題）構成違憲的理由在以下兩點：一是總統投票與立委投票造成人民的政治性精神分裂。二是如果不同政黨當選出任總統及副總統，將造成未來4年執政時，出現施政理念扞格的現象。

林憲同指出，「侯柯『藍白配』」造成國民黨與民眾黨兩黨黨員，對於明年1月投票的政治性精神分裂現象；藍白兩黨立委參選人則在同一選區也會發生互相踐踏的錯亂現象；以上兩種錯亂現象，是因我國的總統選舉是與立委選舉同日同一票櫃行使投票，試問：人民將要如何在同一天在同一票櫃前，對兩個政黨區隔行使投票權？這就是「侯柯『藍白配』」侵害人民憲法選舉權利的違憲現象。

林憲同表示，行政院可以有政黨聯合內閣；總統府的國防、外交與大陸政策則不能有「一國二君」；總統選舉只能有「政黨整合」（例如：國親新三黨歸合為一）而不能容許「切割兩人」保留黨籍配對成為一組候選人，如果國眾兩黨可以促成「侯柯『藍白配』」；為何不能進一步互相說服其中一造，在選前就變更黨籍成為「同一政黨候選人」？例如：黃國昌退出時代力量改入民眾黨而獲推薦成為不分區立委；黃國昌能；為何侯柯不能？這就是「侯柯『藍白配』」侵害人民選舉參政權利的政治惡害所在。

林憲同還提及，再就「侯柯『藍白配』」可能造成侵害民主憲政的後果：一個民主憲政國家的總統與副總統，不可以存在政治理念或施政觀念的歧異，否則必將造成國家施政的動盪與分裂；觀乎今日選前柯文哲對侯友宜的政治評價，僅從柯或柯媽媽二人的眼神中，就已經透露許多端倪；今日如此，明日何當如之？難道國人還真能等到未來4年再來看「總統府內吵鬧不休的故事嗎？」關於此點，為何立法院當年竟會修法建構「不同政黨共推乙組總統副總統候選人」的民主憲政歧零錯亂現象？

林憲同質疑，馬英九前總統以台大法律人及哈佛法學博士身分，操持運作「侯柯『藍白配』」，功敗垂成；為何馬英九不能自始洞察上述違憲立法與民主錯亂而剎車止步？

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