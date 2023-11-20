台鐵與工會續簽團體協約 明年公司化盈餘需與員工分享

台鐵局與台鐵企業工會今舉行團體協約簽約典禮，交通部長王國材、勞動部長許銘春出席見證。（記者陳嘉怡攝）

2023/11/20 19:04

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台鐵明年將公司化，台鐵局與台鐵企業工會今簽訂團體協約，這也是繼2019年後雙方第2次續簽團體協約，協約中工會要求未來公司化後若有盈餘，須提撥一定比例當作員工福利基金。交通部長王國材表示，明年台鐵公司化後協約繼續適用，獎金也照發。

王國材表示，今年136歲的台鐵，明年就要公司化，他的心情是既期待又煩躁，常為了台鐵公司化的事情睡不著覺。此次團體協約歷經15次協商完成，將成為明年台鐵公司化重要依據，而台鐵公司化後債務輕盈是重要起點，法規鬆綁及土地開發不只為了賺錢，公司增加的收入也會變成員工福利的一部分，產生正向循環、激勵員工打拚提供更好的服務。他並表示，今天團體協約雖然用台鐵局名義簽約，但明年轉型為台鐵公司也適用，獎金也照發。

台鐵局長杜微則提到，他1985年到台鐵，1989年就開始有團體協商，但一直到2019年才首度簽訂團協，今年重新簽訂團協意義重大，因為台鐵明年要公司化，希望為社會和旅客提供更優質及安全服務的同時，也保障員工福利，此次團體協約共修正62條，內容包含與員工的工作班制、請假、天災停班出勤相關權益等。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，此次團體協約有關員工權益及福利新增部分，如台鐵公司與其他廠商簽約合作，必須要加入台鐵員工優惠方案；未來台鐵公司有盈餘，需要有一定比例分配給台鐵員工等，其他內容則與上一版大同小異。至於簽完團體協約後，未來是否就不會有罷工或依法休假？陳世杰表示，這部分雙方並無相關共識。

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