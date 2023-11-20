國台辦指「賴蕭配」獨上加獨 賴清德：不回覆未經民主洗禮的中國官員

民進黨總統參選人賴清德（左）20日偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場。（記者塗建榮攝）

2023/11/20 16:51

〔記者陳昀／台北報導〕國台辦日前評論民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴搭檔是「獨上加獨」，賴清德今偕蕭美琴亮相被問及此事表示，中國對這場選舉說三道四，足以證明他們正在介入這場選舉，中國官員沒有經歷民主洗禮，「所以我沒有要回覆他的問題」。

賴清德表示，中國對這場選舉的說三道四，正足以證明中國正介入這場選舉，中國官員沒有經歷民主洗禮，「所以我沒有要回覆他的問題，國人的問題才是我們所重視的」。他說，選擇邀請蕭美琴擔任副手，也是社會廣大的期待，她是最適合的人選。

針對邀請蕭美琴擔任副手，是不是對於繼承蔡英文總統路線的具體展現，賴清德說，蔡總統過去近8年的帶領，讓台灣走入國際，也讓國際看見台灣、肯定台灣、上架台灣，未來我們勢必要帶著全體國人在民主道路上持續壯大前進，走入國際、迎向未來。

被問到民進黨不分區立委第二名是被視為主戰派的認知作戰專家沈伯洋，會不會與兩岸和平的立場矛盾？賴清德說，沈伯洋對認知作戰非常有經驗，國際社會不斷關注中國透過假訊息、認知作戰等各種手段影響台灣安全，所以民進黨希望為台灣選拔一位熟知國安、對認知作戰有經驗的立委，協助國家、政府慎重對抗中國的各種干預。

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