我回來了！ 蕭美琴︰挺台灣責無旁貸 為國家「撩」下去

民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」，蕭美琴表示，「我是蕭美琴，我回來了！挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」！（記者塗建榮攝）

2023/11/20 15:27

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」登場，蕭美琴表示，全世界都希望台海維持現狀，卻不斷遭對岸片面改變，情勢變化讓她對眼前困難的挑戰已沒有迴避的空間，「我是蕭美琴，我回來了！挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」！

蕭美琴表示，過去幾年，在美國上架台灣，是蔡總統賦予的任務，也是她給自己的戰鬥位置，過去3年4個月，她和駐美代表團隊，努力讓台美關係的運作更加順暢，也盡力完成總統跟台灣人民交付的責任，當賴清德邀請她擔任副手，她也陷入長考，在這場選戰應該留在最熟悉的戰鬥位置，還是在新的位置上迎接更高難度的挑戰。

蕭美琴回憶，還記得2010年同樣面臨困難的抉擇，前往花蓮投入花蓮立委補選，也開啟長達10年的耕耘，那段歲月上山下田，走遍花蓮大街小巷，雖然面臨極度艱困的政治環境，但也感受到花蓮基層的溫暖，在最接近土地的地方，多年的汗水與歷練，成為她成長的養分，多年的美好與挫折，以及2020年落選時支持者不捨的眼淚，都成就她面向世界的勇氣。

蕭美琴說，她常形容自己是戰貓，剛剛也問賴「這裡怎麼都是狗沒有貓？」因為外交就如同貓的步伐，每一步都要小心翼翼，時而輕柔但也堅定，駐美期間她堅守立場，妥善處理議題，在艱難政治環境中將台美關係最大化，也讓其他理念相近國家更支持台灣的國際參與。

蕭美琴強調，俄烏戰爭後，台海局勢再次引起國際關注，儘管全世界都希望台海維持現狀，卻不斷遭對岸片面改變，共機共艦侵擾、介入台灣選舉，相信大家深有所感也非常焦慮，台灣能不能守住民主價值，能不能自己決定未來，不只對台灣自己，對全世界來說都有深遠影響，這些情勢變化也讓她對眼前困難的挑戰，自知已沒有迴避空間。

蕭美琴表示，她今天已經分別向蔡英文總統、外交部長吳釗燮請辭駐美代表，全新投入副總統選戰，會帶著每個崗位的歷練、對國家的使命，為台灣做更多，為台灣人民走更遠，謝謝賴清德及台灣人民的信任，願意在她肩膀託付沉重的責任，也謝謝蔡總統的鼓勵跟祝福，「我是蕭美琴，我回來了！挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」！

民進黨總統參選人賴清德下午偕副手蕭美琴出面宣布「賴蕭配」。（記者塗建榮攝）

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