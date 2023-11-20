柯文哲嗆不敢公開晨會 蔣萬安：政治語言不需回應

柯文哲日前在選舉造勢場合說他當台北市長時，晨會記錄全公開，「因為沒拿錢最大」，蔣萬安表示，第一時間已要求柯文哲說清楚，對這種政治語言不需要回應。（記者田裕華攝）

2023/11/20 13:48

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲日前在選舉造勢場合說他當台北市長時，晨會記錄全公開，「因為沒拿錢最大」，公開透明就沒有貪污，暗諷台北市長蔣萬安沒有公開晨會記錄；台北市議員洪建益今（20）天在蔣萬安到議會進行專案報告時，多次問蔣萬安要不要提告，捍衛市府及市府公務人員的清白，蔣萬安表示，第一時間已要求柯文哲說清楚，對這種政治語言不需要回應。

柯文哲本月13日到南投配天宮廣場戶外開講，提到他當台北市長時，晨會紀錄全公開，因為「沒拿錢的最大尾」，還嗆蔣萬安不敢公開；隔天是府發言人殷瑋回應，能理解柯文哲有選舉壓力，但是抬高自己、標榜自己，不需要透過踩踏別人的方式來進行。不清楚柯文哲在說誰，相信他講的也不會是蔣萬安，請柯文哲澄清清楚、好好解釋說明。

洪建益關切蔣萬安對這件事的回應，晨會有沒有會議紀錄？蔣萬安表示，他上任後回歸體制，重要的決策都在市政會議中決定，目前約每週開一次晨會、一次午餐會報，都是府級交換意見，每個人有不同的風格。洪健益以柯文哲的邏輯追問蔣萬安不敢公開會議記錄，「有沒有收別人的錢？」蔣萬安強調「沒有」。

洪健益問蔣萬安要不要譴責柯文哲？蔣萬安表示，第一時間就請柯文哲好好說清楚，柯文哲有責任清楚說明；洪健益認為，不能讓人信口開河成習慣，連番追問蔣萬安要不要告柯文哲？

蔣萬安在備詢台上尷尬苦笑，東張西望最後吐出說「也不需要，這種政治語言不需要回應」，已經有要求他說明。

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