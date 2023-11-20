台鐵明年公司化 立委憂人力不足凍結逾4億預算

台鐵局長杜微表示，今年底前有鐵路特考900多人已在訓練中，準備投入營運。（記者丁奕攝）

2023/11/20 13:24

〔記者丁奕／台北報導〕台鐵公司明年元旦掛牌，卻有人力流失的問題，立法委員關心人力缺口恐影響行車安全，決議凍結明年國營台灣鐵路股份公司十分之一的鐵路行車安全改善計畫預算逾4億元，台鐵需提出書面報告後始得動支。

今日交通部交通委員會審查交通部及所屬單位預算。民進黨立委李昆澤認為，不要小看台鐵1至7月發生的408件行車事故，雖然有些是小事故，但有些已是中型事故，若不積極處理，有天就會變大型事故。台鐵必須提出更多的具體作為。

國民黨立委洪孟楷表示，安全是最高指導原則，但近期發生駕駛員人力不足，讓駕駛員需要徹夜排隊請假，雖說明年改採線上申請，但是否仍會發生跟搶票一樣的「秒殺」狀況？重點在於台鐵人手不夠，才導致駕駛員沒辦法依照自己的勞動權利請假。

時代力量立委邱顯智指出，他也擔憂人力部份，明年掛牌自願退離者最多可領7個月全薪，工會預估有3000人想離職，且原本今年底將招募的500多名首批從業人員因規章問題延期，人力如此短缺要如何確保行車安全？

台鐵局長、未來的台鐵公司董事長杜微表示，10月31日台鐵統計有987人（編按：台鐵十月公告為978人）明年離職，寬估之下明年約1300人於明年1-6月離職。對此，將採取多種方式補強人力，今年底前有鐵路特考900多人已在訓練中，準備投入營運，且明年第一批也將招募500多位從業人員，正加速規劃明年招募作業。

杜微指出，此次傳出排隊請假，是因這幾天開放明年度的請假，造成請假人數較多，而台北機務段備勤人力達15％，正常請假、排班都夠，若碰上特殊假期時，為維持服務水準，會統整、協調請假。且請假跟訂票不一樣，因請假還能協調、調整，應不至發生「搶票」狀況，將持續保障員工權益。

杜微表示，今年的重大事故、一般事故都比去年進步，且平交道事故、路線入侵事故長期有下降，但的確台鐵對於事故改善還有很大努力空間，將持續改善加強。

杜微指出，除了對於軌道的養護、改善外，在軌道監測部分，台鐵也啟用快篩系統，每天環島路網都有順、逆時針都有一列列車裝有快篩系統，能精確地看到鋼軌上是否有裂縫，以及時處理。

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