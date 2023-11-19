萬華糖廍文化園區土壤驗出重金屬 北市公園處：明年更換土壤

萬華糖廍文化園區。（圖擷自北市文化局網站）

2023/11/19 14:42

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府2015年起推動田園城市計畫，希望在都市空間中找尋閒置空間綠化。不過北市議員劉耀仁發現，參與計畫的萬華糖廍文化園區種植甘蔗的土壤竟驗出4種重金屬超標，當地每年舉辦文化祭，民眾可能長期喝下含重金屬的甘蔗汁。台北市公園處表示將協助移除土壤，並在明年種植期更換土壤。

劉耀仁指出，北市府推出田園城市，希望打造「可食地景」、發展永續生態城市，但萬華糖廍文化園區種植甘蔗的土壤經過XRF光譜儀快篩後發現重金屬高度超標，鉻超標1.96倍、銅4.65倍、砷則超標1.58倍、鋅更超標10.69倍。

劉說，萬華糖廍文化園區開館已久，現在才發現有重金屬，而是土地還有種植甘蔗。由糖廍文化協會主辦的甘蔗季活動今年已邁入第24屆，他參加了22屆，可能喝了好幾年含重金屬的甘蔗汁，環保局今年才檢測。劉說，園區地下是停車場，地面則為公園，土壤可能是公園復舊時所用的泥土。

環保局解釋，計畫是由各管理單位自檢驗，環保局配合公園處到當地抽測，今年剛好安排檢測糖廍文化園區；檢驗是初步快篩結果，完整實驗室檢測報告出爐會再給公園處做受汙染土壤等後續處置。

公園處長藍舒凢表示，會盡速移除有問題的土壤，並覆蓋客土、種新植栽。公園處補充，艋舺糖廍永續甘蔗園是台北市糖廍文化協會認養，並進行土壤及種植等作業，環保局於9月抽查土壤初步檢測重金屬數值超標，未來將協助糖廍文化協會移除土壤，並在明年種植期更換土壤。

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