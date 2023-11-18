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被誆了？柯文哲稱「不放棄繼續協商」......但下次不要1個人跟他們談

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/18 13:04

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合原定於今早宣布正副手搭配人選，由於民調誤差範圍3%、6％談不攏，導致目前再次停擺。民眾黨總統參選人柯文哲今上午也召開記者會表示「不放棄繼續協商」，但他也說，下次要是黨對黨的協商，「絕對不要一個人跟他們談，畢竟我的口頭蟬是『好拉、好拉』結果就被他們誆了。」柯也強調，還有5天重新做民調也來得及。

柯文哲接受聯訪時被問及，未來政黨協商會遊戲規則？是否會再度退讓？還會同意讓前總統馬英九馬來做見證人嗎？他說，馬前總統要見證當然歡迎，也很感謝他不計毀譽出來承擔，這世界大家都要當好人，願意出面承擔自己非常感謝。

不過，柯文哲也說，下次協商的話，一定要是黨對黨一組人對談，「我下次絕對不要一個人跟他們談，畢竟我的口頭蟬是『好拉、好拉』結果就被他們誆了。」

媒體追問，現在要做新的民調可能會來不及，若又以現有的民調，政黨協商要談什麼？民眾黨有做備案嗎？柯文哲則說，「我不懂你的意思，還有5天我跟你講，要做什麼事都做的出來，如果心存正念，做一份正正當當的民調，設定好題目，5天還是可以的。」

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