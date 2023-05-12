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    花型寓團圓、恰逢母親節 士林官邸60種繡球花爭艷

    土壤酸鹼度影響繡球花色，而有「花中千面女郎」之稱。（台北市公園處提供）

    土壤酸鹼度影響繡球花色，而有「花中千面女郎」之稱。（台北市公園處提供）

    2023/05/12 16:56

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林官邸首次繡球花展自明（13）日起展至6月4日，共有60種繡球花爭艷，包括傳統的整團繁花、只開一圈8朵花的「額繡球」品種、萼片翻卷有如國畫中梅瓣的「渦繡球」，以及讓人愛不釋手的豐美重瓣的「洋繡球」品種，台北市政府工務局公園路燈工程管理處處長黃淑如指出，繡球花圓滿的花型寓意團圓，非常適合表達家族團聚之情，花期恰逢母親節，也是受歡迎的母親節花禮。

    台北市政府工務局公園路燈工程管理處處長黃淑如指出，繡球花在古代稱為八仙花，古人觀察到花序四周萼片演化成花瓣狀的8朵裝飾花，因而命名為八仙花；繡球花有著圓滿的花型寓意著團團圓圓，非常適合表達家族團聚之情，且開花期恰逢母親節，也是受歡迎的母親節花禮。

    此次在士林官邸新蘭亭一次展出60個品種，包括市面上常見的洋繡球，還有令人驚豔的重瓣漸層色的「筑紫之風」與「佳澄」，是新引進的日系品種；花朵鑲邊的「蒙娜麗莎」是大花雙色品種，顏色鮮豔繽紛讓人眼睛為之一亮。

     

    園藝管理所主任吳旻靜表示，繡球花會隨著環境的酸鹼值改變花色，鹼性環境下（pH7~8.5）花呈粉紅色、中性環境下（pH7）花呈紅紫色，酸性環境下（pH4~5）花呈青藍色。這種特殊現象是因為土壤環境pH值影響鋁離子吸收，進而影響植物色素合成所致；陽明山區是酸性土，所以竹子湖繡球花田的花色都是藍紫色系的花。若想調整，將苦土石灰加入土中讓環境變成鹼性，就可以種出粉紅色到紅色的繡球花。繡球花也因其具有豐富的顏色變化，而有「花中千面女郎」之稱。

    重瓣漸層色的「筑紫之風」。（台北市公園處提供）

    重瓣漸層色的「筑紫之風」。（台北市公園處提供）

    重瓣的「佳澄」繡球花。（台北市公園處提供）

    重瓣的「佳澄」繡球花。（台北市公園處提供）

    台北市士林官邸首次繡球花展自明（13）日起展至6月4日，共有60種繡球花爭艷。（台北市公園處提供）

    台北市士林官邸首次繡球花展自明（13）日起展至6月4日，共有60種繡球花爭艷。（台北市公園處提供）

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