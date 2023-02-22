陳國君「地下市長」責罵讓陳永德萌退意？蔣萬安：有通話關心

北市長蔣萬安22日出席樂齡市民進修券發布記者會，上台致詞。（記者塗建榮攝）

2023/02/22 11:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府發言人羅旺哲請辭浮現蔣市府高層內鬥問題，爆出被市政顧問殷瑋、陳國君架空權力，甚至傳出陳國君因第二殯儀館冰櫃不足的問題，上週開會時責罵民政局長陳永德，讓陳永德萌生退意。對此台北市長蔣萬安今上午受訪表示，他有跟陳永德通電話，大家就是充分溝通、團隊合作，一起努力。

蔣萬安上午出席「樂齡市民進修券發布記者會」，會前接受媒體訪問，被問到陳永德心生退意、想退休，並稱若蔣萬安找他也不一定接受，蔣萬安聽完後笑說，他都有跟陳永德通電話、溝通了解，陳上任後在民政局相關政策推動上都非常認真努力。

蔣萬安表示，市府就是個團隊，每個人在各自工作崗位上扮演好自己的角色，很多市政推動是跨局處、大家一起共同努力，他一上任包括大巨蛋、內湖交通改善短中長期規劃、路平專案，還有從跨年到大型燈會順利辦完，後續包括教育相關政策，昨天在市政會議拍板定案幼兒教育計畫減輕年輕爸媽負擔，今天特別來談到樂齡進修券，就是大家一起合作。

媒體問是否有跟陳永德聯繫，蔣萬安回說，「有啊、我都跟他聯繫」，昨天市政會議結束後一起到五分鋪福德宮，「大家都是溝通非常順暢、真的謝謝他，非常認真」，團隊每個人上任到現在都非常認真努力，也希望大家除了工作以外，可以好好照顧家庭與身體健康。

陳永德昨在臉書透露想退休，因此傳出陳國君在上週輿情會議不滿二殯冰櫃不足，責難陳永德，陳國君有「地下市長」封號，蔣萬安跳針表示，市府就是一個團隊，很多市政推動就是一起努力往前走，剛剛談到幾個重大建設包括內湖交通、教育議題，大家就是充分溝通討論，在市政會議把意見提出來，這部分就是持續往前走，讓市民有感，台北更好。

媒體追問陳永德是否被陳國君責罵？蔣萬安並未否認、笑回，「我們團隊、大家都會把自己意見提出來，大家彼此溝通交流」，大家可以充分討論，讓很多政策能真正符合市民需求，讓民眾有感，整個團隊大家通力合作一起努力。

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